يركا: إصابة خطيرة لشابة في انفجار سيارة

أصيبت شابة (25 عاما) من قرية يركا، قبل منتصف اللية الماضية، بجراح خطية، جراء انفجار سيارة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الانفجار، وقدمت الإسافات الأولية اللازمة للمصابة التي وصفت جراحها بالخطيرة، ونقتها على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل في نهريا بعد أن قدرت حالة المصابة بالخطيرة، وهي تعاني من جروح في أطرافها.

وأسفر الانفجار، عن أضرار جسيمة في سيارة "هيونداي A35"، وأضرار مادية أخرى.

ووصل قوات الشرطة وخبراء الطب الشرعي إلى مكان الانفجار. وتم إغلاق الشارع الرئيسي للقرية، وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث، وخلفيته جنائية.

وقال أحد الأهالي إن الانفجار كان هائلا، وإن "البيت كله اهتز"،