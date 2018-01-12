زلفة: قتيل وإصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

قتل رجل يدعى أسعد أمارة (55 عاما) وأصيب آخر بجراح حرجة، مساء اليوم الجمعة، بجريمة إطلاق نار في قرية زلفة، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف أعلنت وفاة رجل يبلغ من العمر خمسين عامًا على الفور بعد أن أصيب بالرصاص في القسم العلوي من جسمه، فيما تم نقل رجل آخر إلى المستشفى.

ووصفت المصادر الطبية إصابة الرجل الأخر بالحرجة، وقالت إنه يبلغ من العمر 35 عامًا وتعرض لإطلاق النار في القسم العلوي من جسمه ونقل على الفور إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.