إلغاء الإضراب الجزئي بالثانويات غدًا

ألغى مجلس الطلاب والشبيبة المركزي، مساء اليوم السبت، الإضراب الجزئي الذي كان مقررًا في الثانويات يوم غد الأحد، بعد إعلان منظمة المعلمين إنهاء التشويشات بعد إعادة إعلان نزاع العمل.

وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب الجزئي في الساعة 12:00 ظهرًا في المدارس الثانوي، كاحتجاج على التشويشات التي أعلنتها منظمة المعلمين الأسبوع الماضي، والتي كان من شأنها التسبب الضرر للطلاب بسبب امتحانات البجروت التي يتقدمون لها في هذه الفترة.

واعتبر مجلس الطلاب والشبيبة المركزي أنه لا يمكن الموافقة على إلغاء الامتحانات مرة بعد مرة، خاصة في هذه الفترة التي تعتبر مصيرية في حياة الطالب الثانوي.

ويشار إلى أن منظمة المعلمين توصلت لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي، بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، بموجبه تم الاتفاق على رفع أجر المعلمين المبتدئين إلى 8000 شيكل، لكنها تراجعت مؤخرًا ن الاتفاق.

وقررت منظمة المعلمين العودة لاستئناف النشاطات الاحتجاجية بعد أن رفض "مركز الحكم المحلي" التوقيع على الاتفاق الذي تم بينها وبين وزارة التربية والتعليم، ويعتبر توقيع مركز الحكم المحلي ضروريًا من أجل تطبيق الاتفاق.

ورفض مجلس الحكم المحلي التوقيع على الاتفاق قبل أن يتلقى من وزارة التربية والتعليم تمويلًا إضافيًا من أجل بناء غرف صفوف "مابار"، وهي صفوف للطلاب المتوسطين ودعمهم في المجالات الدراسية المختلفة، إذ طلبت الوزارة من المركز بناء هذه الصفوف من ميزانيتها الخاصة.