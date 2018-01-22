وادي سلامة: اعتقال مشتبهين بحرق سيارتين في وادي الحمام

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شابين من قرية وادي سلامة بشبهة حرق سيارتين تعود ملكيتهما لمواطن وابنه من قرية وادي الحمام.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الإثنين، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "عدة شبان وصلوا إلى قرية وادي الحمام وأقدموا على حرق سيارة مواطن في الخمسينات من عمره، وعندما انتبه الابن وهو في العشرينات من عمره بما يحصل استقل سيارته ولحق بالمشتبهين الذين قاموا بإلقاء زجاجة على سيارته وأشهروا مسدسا لتخويفه ليتضح فيما بعد بأن المسدس لم يكن حقيقيا".

وأضافت أنه "خلال المطاردة ولسبب ما توقفت سيارة ابن الضحية ليتركها ويهرب من المكان، وعلى أثر ذلك قام المشتبهون بحرق السيارة ولاذوا بالفرار من المكان".

هذا، وضبطت الشرطة في وقت لاحق السيارة التي استقلها المشتبهين وبداخلها سكين وغاز مسيل للدموع ومسدس غير حقيقي.