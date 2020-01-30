خوفا من "كورونا": لا رحلات من الصين إلى البلاد "حتى إشعار آخر"

أصدر وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، قرارًا يقضي بحظر الرحلات الجوية الآتية من الصين إلى البلاد، حتى إشعار آخر، وذلك في مسعى لمنع فيروس كورونا الجديد والذي تفشّى في الصين، من التفشي في البلاد.

وجاء قرار ليتسمان، عقِب جلسة مشتركة شملت عدة جهات رسمية معنية، كقسم الطوارئ في وزارة الصحة، وممثلين عن المستشفيات، بالإضافة إلى موظفين طبيين، وكبير المسؤولين الطبيين في فرق الإطفاء، وكذلك موظفون في السفارة الصينية في إسرائيل.

وقال ليتسمان: "في نهاية المشاورات، اتخذنا عددًا من القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، إذ تُحتّم الحالات العديدة التي اكتُشِفت في أوروبا، أن نبذل قصارى جهدنا لحماية السكان في إسرائيل (من المرض)"، مُشيرا إلى عدم وجود "أي إصابة بالفيروس في إسرائيل".

وأوضح أن "تعليق الرحلات من الصين سيستمر حتى يصدر إعلان جديد بشأن الفيروس (...) وفي الوقت الحالي، لن نسمح بدخول الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل، حتى إشعار آخر".

وذكر ليتسمان أنه "سيتمّ التحقُّق أيضًا من السياح الذين يأتون إلى إسرائيل من دول أخرى(غير الصين)، وسيضطر أولئك الذين يعودون من الصين إلى قضاء أسبوعين في عزلة في منازلهم، وهي الفترة التي قد يكونون فيها ناقلين للعدوى".

وفي ما يتعلّق بـ"العزلة المنزلية" للعائدين إلى البلاد من الصين، فقد أشار إلى أن وزارة الصحة ستنشر إرشادات دقيقة في الساعات المقبلة حول كيفية سير فترة عزلتهم بالطريقة الأمثل.

وكان رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، قد دعا في وقت سابق الخميس، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس كورونا، فيما أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.