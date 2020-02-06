  2. محليات

المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 12:30

المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري
من قاعة المحكمة باللد، اليوم
عرب ٤٨

نظرت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الخميس، بالدعوى القضائية المقدمة من قبل جندي إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري بسبب فيلمه "جنين جنين". وترافع عن بكري المحاميان حسين أبو حسين وميخائيل سفارد. وأدلى بكري بشهادته في المحكمة.

وحضر جلسة المحكمة العشرات من الأهالي الذين أعربوا عن تضامنهم مع بكري، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنواب عن القائمة المشتركة: سامي أبو شحادة، يوسف جبارين، إمطانس شحادة، أسامة سعدي، عوفر كسيف، عايدة توما- سليمان، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي د. جمال زحالقة.

ومن الناحية الأخرى، حضر الجلسة للتضامن مع الجندي الذي قدم الدعوى ضد بكري عضوا الكنيست إلعازار شتيرن وماتان كهانا.

هذا، وجاءت المحاكمة ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الفنان محمد بكري
#جنين جنين
#أفلام
#دعاوى
#ملاحقات

المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل في النقب: عودة أبو جليدان من العزازمة
قتيل في النقب: عودة أبو جليدان من العزازمة

2020-02-06

هدم العراقيب للمرة 174
هدم العراقيب للمرة 174

2020-02-06

هزة أرضية خفيفة شمالي البلاد
هزة أرضية خفيفة شمالي البلاد

2020-02-06

الأكثر قراءة

قتيل و157 جريحا جراء تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول

قتيل و157 جريحا جراء تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول

2020-02-05
مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب

مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب

2020-02-05
مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

2020-02-05
الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

2020-02-05
قرار العُليا في شطب ترشيح النائبة يزبك لغاية الأحد

قرار العُليا في شطب ترشيح النائبة يزبك لغاية الأحد

2020-02-05