المحكمة تنظر في دعوى جندي ضد الفنان محمد بكري

نظرت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الخميس، بالدعوى القضائية المقدمة من قبل جندي إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري بسبب فيلمه "جنين جنين". وترافع عن بكري المحاميان حسين أبو حسين وميخائيل سفارد. وأدلى بكري بشهادته في المحكمة.

وحضر جلسة المحكمة العشرات من الأهالي الذين أعربوا عن تضامنهم مع بكري، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنواب عن القائمة المشتركة: سامي أبو شحادة، يوسف جبارين، إمطانس شحادة، أسامة سعدي، عوفر كسيف، عايدة توما- سليمان، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي د. جمال زحالقة.

ومن الناحية الأخرى، حضر الجلسة للتضامن مع الجندي الذي قدم الدعوى ضد بكري عضوا الكنيست إلعازار شتيرن وماتان كهانا.

هذا، وجاءت المحاكمة ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.