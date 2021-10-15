إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

أصيب عامل (48 عاما) بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوطه من الطابق 13 إلى الطابق 11 في ورشة بناء بمدينة رعنانا، وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "الطواقم عملت مستخدمة رافعة كبيرة ومعدات خاصة، في حين تم إيصال الطواقم الطبية لمكان سقوط العامل لتقديم العلاج الأولي".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 10:44، عن سقوط عامل في ورشة بناء برعنانا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للعامل ونقلوه إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 47 ضحية، بينهم 25 في فرع البناء.

إلى ذلك، ازدادت حوادث العمل خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.