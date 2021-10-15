  2. محليات

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 12:28

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (48 عاما) بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوطه من الطابق 13 إلى الطابق 11 في ورشة بناء بمدينة رعنانا، وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "الطواقم عملت مستخدمة رافعة كبيرة ومعدات خاصة، في حين تم إيصال الطواقم الطبية لمكان سقوط العامل لتقديم العلاج الأولي".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 10:44، عن سقوط عامل في ورشة بناء برعنانا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للعامل ونقلوه إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 47 ضحية، بينهم 25 في فرع البناء.

إلى ذلك، ازدادت حوادث العمل خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#ورش بناء
#عمال

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء وسط البلاد

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضراب احتجاجي لساعتين ضد العنف في مجلس يافة الناصرة السبت
إضراب احتجاجي لساعتين ضد العنف في مجلس يافة الناصرة السبت

2021-10-15

اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على زوجين بدالية الكرمل
اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على زوجين بدالية الكرمل

2021-10-15

إغلاق قاعة أفراح في مجد الكروم إثر تفوهات رئيس بلدية كرميئيل
إغلاق قاعة أفراح في مجد الكروم إثر تفوهات رئيس بلدية كرميئيل

2021-10-15

الأكثر قراءة

لبنان: 6 قتلى بإطلاق نار على مظاهرة أعقبتها اشتباكات مسلّحة

لبنان: 6 قتلى بإطلاق نار على مظاهرة أعقبتها اشتباكات مسلّحة

2021-10-14
دير حنا: مقتل شاب وإصابة آخرين في جريمة إطلاق نار

دير حنا: مقتل شاب وإصابة آخرين في جريمة إطلاق نار

2021-10-14
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بهجوم إسرائيلي على تدمر

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بهجوم إسرائيلي على تدمر

2021-10-14
تقرير: قلق إسرائيلي من احتمال زعزعة النظام الأردني

تقرير: قلق إسرائيلي من احتمال زعزعة النظام الأردني

2021-10-14
دير حنا: تصعيد النضال ضد العنف والجريمة إثر مقتل جهاد حمود

دير حنا: تصعيد النضال ضد العنف والجريمة إثر مقتل جهاد حمود

2021-10-14