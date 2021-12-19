  2. محليات

أم الفحم: لائحة اتهام ضد شاب كان برفقة قتيل برصاص الشرطة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 15:07

أم الفحم: لائحة اتهام ضد شاب كان برفقة قتيل برصاص الشرطة
المكان الذي قتل فيه جبارين برصاص الشرطة بأم الفحم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الشاب فهمي جبارين (24 عاما) من سكان أم الفحم، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلاح، في خضم الأحداث التي شهدتها المدينة بعد اندلاع نزاع بين عائلتين في أعقاب جريمة قتل المرحوم محمد إغبارية.

وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المتّهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، "قُتل محمد برغل إغبارية (33 عاما)، وفي مساء ذلك اليوم، أطلِقت النار على منازل أفراد عائلة المتّهم، وعلى مركباتهم. إضافة إلى هذا، أضرِمت النيران في منازل تابعة لعائلة جبارين، وفي أعقاب هذه الأحداث، تمركزت قوة من الشرطة في مفترق طرق يشكل محورا مؤديا إلى المنازل التي يسكنها أفراد العائلتين المتنازعتين".

ووفقا للائحة الاتهام، "كان المتّهم والمرحوم فتحي جبارين يستقلان سيارة بها مسدّس يحتوي على 16 رصاصة، بينما كان فتحي يقود السيارة والمتهم كان جالسًا يختبئ في أرضية السيارة. وأثناء القيادة استوقفتهما سيارة شرطة وطلبت منهما التوقف. المرحوم فتحي لم يستجب لطلبهم، وبدأ بالقيادة بسرعة إلى الوراء مصطدما بأحد أفراد الشرطة الواقفين عند مفترق الطرق وبسيارة الشرطة. فقام أفراد الشرطة 'الذين شعروا بالخطر على حياتهم' بإطلاق النار على السيارة مما أدّى إلى إيقاف السيارة وإصابة المرحوم، والذي فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابة الحرجة".

بودكاست عرب 48


حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة
بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة

2021-12-19

الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين
الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين

2021-12-19

مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث عمل
مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث عمل

2021-12-19

الأكثر قراءة

ثلوج في جبل الشيخ

ثلوج في جبل الشيخ

2021-12-18
هل ستنصب إسرائيل منظومات عسكرية في الإمارات؟

هل ستنصب إسرائيل منظومات عسكرية في الإمارات؟

2021-12-18
الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

2021-12-18
اعتقال مُسنّة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في الخليل

اعتقال مُسنّة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في الخليل

2021-12-18
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-18