أم الفحم: لائحة اتهام ضد شاب كان برفقة قتيل برصاص الشرطة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الشاب فهمي جبارين (24 عاما) من سكان أم الفحم، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلاح، في خضم الأحداث التي شهدتها المدينة بعد اندلاع نزاع بين عائلتين في أعقاب جريمة قتل المرحوم محمد إغبارية.

وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المتّهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، "قُتل محمد برغل إغبارية (33 عاما)، وفي مساء ذلك اليوم، أطلِقت النار على منازل أفراد عائلة المتّهم، وعلى مركباتهم. إضافة إلى هذا، أضرِمت النيران في منازل تابعة لعائلة جبارين، وفي أعقاب هذه الأحداث، تمركزت قوة من الشرطة في مفترق طرق يشكل محورا مؤديا إلى المنازل التي يسكنها أفراد العائلتين المتنازعتين".

ووفقا للائحة الاتهام، "كان المتّهم والمرحوم فتحي جبارين يستقلان سيارة بها مسدّس يحتوي على 16 رصاصة، بينما كان فتحي يقود السيارة والمتهم كان جالسًا يختبئ في أرضية السيارة. وأثناء القيادة استوقفتهما سيارة شرطة وطلبت منهما التوقف. المرحوم فتحي لم يستجب لطلبهم، وبدأ بالقيادة بسرعة إلى الوراء مصطدما بأحد أفراد الشرطة الواقفين عند مفترق الطرق وبسيارة الشرطة. فقام أفراد الشرطة 'الذين شعروا بالخطر على حياتهم' بإطلاق النار على السيارة مما أدّى إلى إيقاف السيارة وإصابة المرحوم، والذي فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابة الحرجة".