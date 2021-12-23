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تجديد أمر إبعاد أسير محرر من أم الفحم عن القدس

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 16:10

تجديد أمر إبعاد أسير محرر من أم الفحم عن القدس
الأسير المحرر فواز حسن إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

جددت السلطات الإسرائيلية قرارا بإبعاد الأسير المحرر فواز حسن إغبارية من مدينة أم الفحم، عن المسجد الأقصى المبارك والاقتراب من محيطه في مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر إضافية، علما أن السلطات تُجدد قرار إبعاده كل ستة أشهر منذ أعوام عدة.

وبموجب قرار عسكري صادر عن الجيش الإسرائيلي، ووفقا لأنظمة الطوارئ من العام 1945، بدأ الإبعاد عن القدس منذ يوم توقيع القرار 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وسيستمر لغاية 14 حزيران/ يونيو 2022.

وسوّغ مسؤول الجبهة الداخلية الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردن، أمر الإبعاد العسكري بالقول إنه "نظرا لاعتقادي أن الأمر ضروري من أجل أمن الدولة وسلامة الجمهور وحفظ النظام، صدر الأمر بمنع دخول فواز إغبارية أو إقامته أو تواجده في منطقة نفوذ شرقي القدس ويشمل المسجد الأقصى، كما هو مبين في القائمة الملحقة بهذا الأمر، وكل ما يشكل جزءا لا يتجزأ منه، إلا في حالة إجازة ذلك في خطاب مكتوب مني أو بما هو متبع في الاستدعاءات للتحقيق أو في بناء على إجراء قضائي".

وإغبارية من الشخصيات التي منعت السلطات الإسرائيلية خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ د. عكرمة صبري، من اللقاء والتواصل معها، في أيلول/ سبتمبر 2021.

يذكر أن إغبارية، أسير محرر، وكان أحد المعتقلين في الملف المعروف إعلاميا بـ"عشاق الأقصى"، أمضى في السجون الإسرائيلية مدة 6 أشهر إلى جانب اعتقال منزلي خارج أم الفحم 6 أشهر أخرى، كما أُبعد عن المسجد الأقصى، عدة مرات في أعوام سابقة.

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#القدس
#أم الفحم
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#أوامر إبعاد
#فواز حسن إغبارية
#أنظمة الطوارئ

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