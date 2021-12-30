إزالة 152 كاميرا مراقبة في البعنة

داهمت قوات من الشرطة ووحدة "حرس الحدود" التابعة لها "13 منطقة لعناصر إجراميّة في بلدة البعنة خلال هذا الشهر"، وفقا لادعاء الشرطة.

وأعلنت الشرطة أنها قامت بـ"إزالة 152 كاميرا مراقبة و16 جهاز تسجيل وضبط 3 مناظير وتلسكوب ومؤشرات ليزر وطائرات مسيّرة، وأغراض أخرى استعملت لجمع معلومات في الحيز العام في القرية".

وزعمت أن "التّحقيقات في حوادث العنف في البلدة أدت إلى استنتاج مفاده أن العناصر الإجرامية استخدمت الوسائل للحصول على معلومات استخباريّة عن العناصر التي هم في صراع معها، وحتّى أنّ المعدات استخدمت أثناء حوادث العنف. وأن التّصوير عن طريق الكاميرات كان يصل إلى غرفة عمليات، إذ يشاهد المجرمون من خلال شاشات تلفزيون كبيرة مماثلة لتلك الموجودة في الجيش الإسرائيلي، وكان المجرمون على اتصال مع منفذي العمليات في الميدان وحتّى ينقلوا مقاطع الفيديو إليهم عبر الهواتف المحمولة".