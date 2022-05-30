المحكمة تقرر تسريح حارث محاميد من أم الفحم

قررت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الشاب حارث محاميد (16 عاما)، من مدينة أم الفحم، حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك لمنح النيابة العامة الفرصة لتقديم استئناف على القرار، إلى المحكمة المركزية، وطلب تمديد اعتقال محاميد.

ووفقا لقرار المحكمة يُسرح محاميد إلى الحبس المنزلي دون سوار إلكتروني كما طلب "ضابط السلوك" في المعتقل.

وجاء القرار بعد اعتقال دام 21 يوما، وذلك على خلفية تواجده في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل، يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي، وأُطلق سراحه في وقت لاحق، واعتقل مرة أخرى من منزله في مدينة أم الفحم يوم 8 أيار/ مايو الجاري.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال محاميد عدة مرات، وذلك في محاولة لتلفيق التهم للشاب كما صرح محامي الدفاع، خالد محاجنة.

وفي وقت سابق، قدمت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، لائحة اتهام ضد محاميد، نسبت إليه "المشاركة في المواجهات داخل المسجد الأقصى".