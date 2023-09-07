تمديد اعتقال المشتبهين بجريمة قتل نور ريان من كفر برا في حيفا

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، اعتقال المشتبهين الأربعة في جريمة قتل نور (تاليا) عفيف ريان (44 عاما) من كفر برا بالأصل على ذمة التحقيق في ملابسات الجريمة التي ارتُكبت في حيفا، قبل أسبوع.

ووفقا للشرطة "قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، تمديد توقيف المشتبهين الأربعة في قضية جريمة قتل تاليا خطيب (نور عفيف ريان من كفر برا بالأصل) يوم 31.08.2023. تم تمديد توقيف أحد المشتبهين حتى يوم 11.09.23 والمشتبهين الآخرين حتى يوم 13.09.2023".

وقُتلت نور (تاليا) عفيف ريان في جريمة إطلاق نار داخل شقة سكنية في مدينة حيفا، يوم 31 آب/ أغسطس 2023.