حالة الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة حتى السبت

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

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ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

ويسود جو مشمس إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يبقى الجو مستقرا ومشمسا في مختلف المناطق مع بعض السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.