تقلبات جوية: ارتفاع ملموس اليوم، انخفاض الإثنين وعودة الدفء الثلاثاء

الأحد:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مغبرًا ودافئًا في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط خلال ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاثنين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية. وتهب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الثلاثاء:

تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل ملموس، ويسود جو غائم جزئيًا إلى غائم ودافئ في معظم المناطق. وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.