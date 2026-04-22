نُظّم في أراضي الدامون المهجّرة نشاط إحيائي بعنوان "الدامون… ذاكرة المكان وصوت الحكاية"، بمشاركة أبناء القرية ومهتمين بتوثيق الرواية الشفوية. وتخلّل الفعالية تقديم شهادات حيّة، من بينها رواية الحاجة فاطمة حمد، التي استعرضت تفاصيل الحياة في القرية قبل التهجير.

على أطلال قرية الدامون المهجّرة، تعود الحكاية حيّة على لسان الحاجة فاطمة حمد. هنا، في هذا المكان تحديدًا، يبدأ السرد من الأرض، من التراب الذي ما زال يحتفظ بخطى أهله.

وُلدت الحاجة فاطمة حمد في الدامون، وهي من سكان كابول حاليًا، وتحمل في ذاكرتها تفاصيل الحياة قبل التهجير، حين كانت القرية نابضة بالناس والحياة. تقف وكأنها ترى ما لم يعد يُرى، وتقول إن كل زاوية هنا كانت بيتًا، وكل طريق كان يحمل حكاية.

تستعيد لحظة التهجير التي قصّها عليها والدها، فتتبدّل نبرة صوتها: كان الرحيل قاسيًا ومفاجئًا، والناس يفرّون تحت وطأة الخوف. كانت طفلة رضيعة، لم تستطع أمها حملها، فتركوها للحظة بين الفوضى، قبل أن يعود أخوها الأكبر نايف، في موقف شجاع، لينقذها ويعيدها إلى العائلة.

حديث الحاجة فاطمة حمد من مواليد قرية الدامون المهجرة لـ"عرب 48" أثناء مشاركتها بفعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ78



تصوير: إيناس مريح (عرب 48)

تتحدث عن تلك اللحظة، وتؤكد أن هذه العودة لم تكن مجرد إنقاذ لطفلة، بل كانت تمسّكًا بالحياة في وجه الضياع.

بعد ذلك، انتقلت العائلة إلى كابول، حيث بدأت حياة اللجوء بكل ما تحمله من قسوة. تصف تلك المرحلة بأنها كانت مليئة بالحرمان، إذ لم يكن الطعام متوفرًا، وكان الاعتماد على مساعدة الآخرين ضرورة يومية.

لكن الذاكرة الأقوى بقيت لوالدها، الذي ظل يردّد حكايات الدامون، ويشير إلى الأرض والبيوت كلما سنحت الفرصة، ليزرع في أبنائه شعور الانتماء. كان يؤكد أن الدامون لم تكن مجرد قرية، بل كانت عالمًا كاملًا من الخير والحياة.

وفي قلب هذه الذاكرة، تبقى الأهازيج حاضرة، تُقال كما كانت تُقال قديمًا دون تغيير:

"من الدامون أصلك

آه من الدامون"

"يا عيني الدامون ما وردوك

وين الصبايا وحاملات الجرار

يا من عنده صبايا ملاح

ديني وعلى الله السلام".

وتابعت:

"اجيت على الدامون وعلى الخلان أدور

حزين

قلت يا دامون وين راحوا وانا أدور؟

قالتلي رحلوا وما منهن حدا".

هذه الأهازيج ليست مجرد كلمات، بل هي امتداد للمكان، وصوت يرفض الغياب.

اليوم، في قرية الدامون المهجّرة، تقف الحاجة فاطمة شاهدة على زمنين: زمن مضى ولم يغب، وزمن حاضر لا يستطيع أن يمحو ما قبله. تؤكد أن الذاكرة أقوى من المسافة، وأن ما عاشه الإنسان يبقى حيًا مهما تغيّرت الظروف.