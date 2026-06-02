اعتقال نائب رئيس بلدية و14 شخصا ضمن قضية فساد كبيرة

أسفرت حملة نفذتها وحدة "لاهف 433" بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن اعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم مسؤول بلدي بارز في شمال البلاد، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد ورشوة والتلاعب بمناقصات عامة.

باشرت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لـ"لاهف 433"، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، حملة واسعة في شمال البلاد صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 14 مشتبها واحتجاز أربعة آخرين، بينهم نائب رئيس بلدية، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد خطيرة تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاءت هذه الخطوة في ختام تحقيق سري استمر أكثر من عام، كشفت نتائجه شبهات بوجود شبكة علاقات بين عناصر إجرامية ومقاولين وموظفين كبار في البلدية، عملت على التأثير في قرارات ومناقصات عامة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

كما تشير التحقيقات إلى استغلال مواقع النفوذ داخل البلدية لتسريب معلومات داخلية والتأثير على إجراءات التخطيط والبناء والمناقصات.

وخلال المداهمات التي طالت نحو 20 موقعًا، صادرت السلطات سيارات فاخرة ويختا وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواقل، في إطار إجراءات تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.

ومن المقرر عرض المشتبه بهم على محكمة الصلح في بيتاح تكفا للنظر في طلبات تمديد اعتقالهم، فيما أكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة.