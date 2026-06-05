ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الجمعة وتحذيرات من التعرض للشمس وإشعال النيران

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية الحارة اليوم الجمعة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، قبل أن يطرأ انخفاض محدود عليها يوم السبت، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وإشعال النيران في المناطق الجافة.

تشير توقعات دائرة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة اليوم الجمعة، مع تسجيل ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في معظم المناطق، خاصة الجبلية والمرتفعات، فيما تكون الأجواء أكثر حرارة في السهول والمناطق الساحلية.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض حدة الحر تدريجيا، لتسود أجواء معتدلة ومنعشة في مختلف المناطق، بما يخفف من تأثير الحرارة المرتفعة التي تميز ساعات النهار.

أما يوم السبت، فتتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع أجواء معتدلة صباحا في المناطق الجبلية ومنعشة في السهول والسواحل والأغوار، فيما يبقى الطقس حارا نسبيا نهارا في الجبال وحارا في باقي المناطق، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية فوق المرتفعات، في حين يبقى الطقس منعشا في السهول والمناطق الساحلية.

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحا والرابعة عصرا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة تجنبا لاندلاع الحرائق.