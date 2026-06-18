مقتل رجل وإصابة زوجته بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

شهدت مدينة قلنسوة، فجر الخميس، جريمة إطلاق نار جديدة أودت بحياة رجل وأبقت زوجته في حالة حرجة، في حادثة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف التي تشهدها البلدات العربية.

قتل خالد جمل وأصيبت زوجته بجروح حرجة، فجر الخميس، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي.

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ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقدمت العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى، فيما أعلن عن وفاة الرجل في موقع الحادث. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن منفذيها.

المرحوم خالد جمل

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الرجل، وهو في الستينيات من عمره، كان يجلس داخل مركبة برفقة زوجته، قبل أن يتعرضا بشكل مفاجئ لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الرجل على الفور وإصابة زوجته بجروح وصفت بالحرجة.

وكان مساء الأربعاء قد شهد جريمة إطلاق نار في عرعرة النقب، أسفرت عن مقتل سمير أبو عرار، بعدما اعترض مسلحون طريقه، قبل أن يطلقوا النار عليه، وفق التحقيقات الأولية، ما أدى إلى مقتله في المكان.

124 قتيلا وقتيلة منذ بدء العام

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 124 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وسط غياب خطوات حكومية فاعلة للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا قضوا بإطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل إخفاقها في كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام، الأمر الذي يعمّق الشعور بانعدام الأمن الشخصي ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا عامًا بعد عام.