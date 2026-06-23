أحكام بالسجن والعمل لخدمة الجمهور بحق ثلاثة شبان من رمانة والعزير على خلفية هبة الكرامة

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم، أحكامًا بالسجن والعمل لخدمة الجمهور بحق ثلاثة شبان من رمانة والعزير، على خلفية ملفات مرتبطة بأحداث هبة الكرامة.

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بحق ثلاثة شبان من قرية رمانة وقرية العزير في منطقة الجليل، شمالي البلاد، على خلفية ملفات مرتبطة بأحداث هبة الكرامة.

وقضت المحكمة بسجن الشاب راوي أحمد إسعيد، من قرية رمانة، لمدة 15 شهرًا، بعد أن أمضى خمسة أشهر قيد الاعتقال، فيما حكمت على الشاب أحمد فتحي إسعيد بالعمل في خدمة الجمهور. كما فرضت المحكمة على الشاب خالد مجاهد خلايلة، من قرية العزير، السجن لمدة 17 شهرًا.

وتولى الدفاع عن راوي وأحمد المحاميان فهيم داوود وإياد خليل.

وفي أعقاب صدور الأحكام، اعتبر متابعون للملفات أن القرارات جاءت قاسية، مشيرين إلى أن عشرات الشبان من فلسطينيي الداخل ما زالوا يقبعون في السجون، في ظل ظروف وصفوها بغير الإنسانية، وبما يشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وتأتي هذه الأحكام في سياق الملاحقات القضائية التي أعقبت هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، حين شنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الشبان العرب الذين شاركوا في الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة والانتهاكات في القدس المحتلة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، يشكل العرب نحو 89% منهم، فيما كان ربع المتهمين من القاصرين.

كما أشارت معطيات النيابة إلى تقديم لوائح اتهام بحق 239 شخصًا في 108 ملفات وُصفت بأنها ارتكبت في ظروف مشددة بدوافع قومية أو عنصرية، بينهم 85% من العرب.