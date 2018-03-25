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الحقيقيّون هم البُسطاء الذين لا يُجيدون ارتداء الأقنعة

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 09:40

الحقيقيّون هم البُسطاء الذين لا يُجيدون ارتداء الأقنعة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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