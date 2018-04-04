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مجموعة من الفلسطينيّين يتسابقون بالجِمال في غزة
تاريخ النشر: 04/04/2018 - 10:44
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي
ملف خاص | يوم الأرض
من عرب 48
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