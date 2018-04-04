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مجموعة من الفلسطينيّين يتسابقون بالجِمال في غزة

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 10:44

مجموعة من الفلسطينيّين يتسابقون بالجِمال في غزة
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ملف خاص | يوم الأرض


من عرب 48

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