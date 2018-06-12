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تحضُّر الفلسطينيين لاستقبال العيد

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 15:39

تحضُّر الفلسطينيين لاستقبال العيد
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي



من عرب 48

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