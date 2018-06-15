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فلسطينيّون نحن
تاريخ النشر: 15/06/2018 - 22:04
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
من عرب 48
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