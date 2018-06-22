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ما أضيق العيش لولا فسحة الفن

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 10:55

ما أضيق العيش لولا فسحة الفن
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غزة
#إبداع
#أطفال غزة

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