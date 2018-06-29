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"سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوّك لا مفرّ"

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 12:41

"سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوّك لا مفرّ"
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غزة
#مسيرة العودة

من عرب 48

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