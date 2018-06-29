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#غزة
#مسيرة العودة
"سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوّك لا مفرّ"
تاريخ النشر: 29/06/2018 - 12:41
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
#غزة
#مسيرة العودة
من عرب 48
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