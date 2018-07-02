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حينما يكبر الأطفال الفلسطينيون قبل الأوان
تاريخ النشر: 02/07/2018 - 08:35
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
من عرب 48
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