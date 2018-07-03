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الفلسطينيون صفعةٌ في وجه "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 03/07/2018 - 08:40

الفلسطينيون صفعةٌ في وجه "صفقة القرن"
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


من عرب 48

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