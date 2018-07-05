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#محمود الغرابلي
#غزة
#مسيرة العودة
دموع الأهل في فقدان الشاب محمود الغرابلي (16 عامًا)
تاريخ النشر: 05/07/2018 - 14:37
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
#محمود الغرابلي
#غزة
#مسيرة العودة
من عرب 48
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