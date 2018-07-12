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أحد طلّاب مدرسة "التحدي والصمود" شرق يطّا في مواجهة جنديّ إسرائيليّ

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 15:12

أحد طلّاب مدرسة "التحدي والصمود" شرق يطّا في مواجهة جنديّ إسرائيليّ
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


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