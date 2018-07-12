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صورة اليوم
أحد طلّاب مدرسة "التحدي والصمود" شرق يطّا في مواجهة جنديّ إسرائيليّ
تاريخ النشر: 12/07/2018 - 15:12
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
من عرب 48
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