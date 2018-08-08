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ويستمرُّ الاحتلال في إراقة الدّم والدّمع الفلسطينيّ!

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 23:30

ويستمرُّ الاحتلال في إراقة الدّم والدّمع الفلسطينيّ!
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي



من عرب 48

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