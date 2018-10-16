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شاب يرفع العلم الفلسطيني على حاجز زيكيم في غزة

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 10:12

شاب يرفع العلم الفلسطيني على حاجز زيكيم في غزة
( أ ب أ)
عرب ٤٨

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


من عرب 48

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