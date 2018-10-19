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سفوح جبال أولوداغ التركية تستقبلُ الخريف
تاريخ النشر: 19/10/2018 - 17:43
عرب ٤٨
ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018
من عرب 48
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