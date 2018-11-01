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#سامية حلبي
#تجريدي
#فن تشكيلي
#رسم
#لوحات
"فلامنكو أخضر"
تاريخ النشر: 01/11/2018 - 23:37
عرب ٤٨
ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018
#سامية حلبي
#تجريدي
#فن تشكيلي
#رسم
#لوحات
من عرب 48
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