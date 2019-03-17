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أم غزيّة تعدّ ما تيسر من طعام لها ولأولادها
تاريخ النشر: 17/03/2019 - 22:55
عرب ٤٨
ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019
من عرب 48
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