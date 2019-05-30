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#غزة
"سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوّك لا مفرّ"
تاريخ النشر: 30/05/2019 - 18:50
عرب ٤٨
#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية
#غزة
من عرب 48
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