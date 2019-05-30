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"وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوّك بي"
تاريخ النشر: 30/05/2019 - 18:56
عرب ٤٨
#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية
من عرب 48
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