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شاب يوزّع التمر والماء على صائمي غزّة
تاريخ النشر: 03/06/2019 - 00:04
عرب ٤٨
#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية
من عرب 48
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