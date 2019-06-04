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أحد الأسواق في خان يونس بغزة عشية العيد

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 23:00

أحد الأسواق في خان يونس بغزة عشية العيد
عرب ٤٨

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية


من عرب 48

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