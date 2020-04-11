  2. مقالات وآراء
  3. رأي
الاحتلال ماض في سياساته

الاحتلال ماض في سياساته

نضال محمد وتد

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 12:19


بالرغم من التصريح الذي صدر عن مكتب ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن طاقمه الخاص بملف "المفقودين" جاهز للمباحثات بشأن إبرام صفقة، أو تقديم تسهيلات إنسانية لقطاع غزة عبر الوسطاء، ردًا على اقتراح من رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، إلا أن نتنياهو لم يقم بخطوة عملية واحدة في هذا الاتجاه، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية أمس. الأمر الذي يرجح الاعتقاد بأن إعلانه كان مجرد مناورة إعلامية، ساعدته في إزاحة ملف تعثر مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، من جهة، وإبعاد الأنظار عن سلسلة الإخفاقات في مواجهة جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، وعدا عن هذه المناورات المرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، وبالأزمة السياسية في إسرائيل، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشاطه الاعتيادي، بل وربما بوتيرة أعلى، من خلال استغلال الانشغال العالمي العام بكورونا. فقد أقرت اللجنة التنظيمية للبناء في بلدية الاحتلال، الأسبوع الماضي، مخططًا للأنفاق وخط القطارات "الترام" الذي يعتزم الاحتلال إيصاله حتى حائط البراق، فيما تواصل اللجنة الأميركية الإسرائيلية الثنائية لترسيم حدود الضفة الغربية والمناطق التي سيتم فرض القانون الإسرائيلي عليها عملها وفق خطة "صفقة القرن".

ويبدو أن نتنياهو، الذي استطاع أن يلزم حزب الجنرال بني غانتس، كخطوة أولى، التنازل عن موقف "الضم" بموافقة دولية، والاكتفاء بموافقة أميركية، يواصل مناوراته في المفاوضات مع غانتس، في محاولة لكسب الوقت، والحصول على مزيد من التنازلات السياسية من خصمه. علمًا بأن الأخير لا يبدي صلابة في الحفاظ على مواقفه السياسية بقدر ما يبدي تصلبًا بشأن المدة الزمنية التي سيكون فيها رئيسًا للحكومة بالتناوب، وحجم وعدد المقاعد الوزارية التي سيحصل عليها حزبه.

يعني هذا، من بين أمور أخرى، أن الاحتلال يستغل أزمة كورونا، لتثبيت أقدامه ومخططاته لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. ولعل في قيام الاحتلال بنقل فرقتين على الأقل لمنشآت أقيمت أخيرًا في غور الأردن، تحت ستار عزل الجنود وإبعادهم عن خطر الإصابة بكورونا، مؤشرا إضافيا لما سيأتي بعد انتهاء أزمة الجائحة، بعد التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة، سواء كانت حكومة بشراكة مع غانتس، أو بدعم من النائبين المنشقين عن حزب الجنرال موشيه يعالون، يوعز هندل وتسفي هاوزر. وتؤكد التقارير المختلفة أن هذه الحكومة تتجه إلى إعلان الضم في أوائل شهر يوليو/تموز المقبل، أيضًا بهدف استباق هزيمة محتملة للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية المقبلة.


#فيروس كورونا
#نضال محمد وتد
#نتنياهو
#إسرائيل
#غانتس
#الضفة الغربية
#البحر الميت

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأطباء الفلسطينيون: المهمة الإنسانية والمسؤولية الجماعية
الأطباء الفلسطينيون: المهمة الإنسانية والمسؤولية الجماعية

2020-04-10

إسرائيل: لا انتصار بدون جيش... حتى على كورونا
إسرائيل: لا انتصار بدون جيش... حتى على كورونا

2020-04-09

رسالة لكل "زهقان وزهقانة" من الحجر الصحي
رسالة لكل "زهقان وزهقانة" من الحجر الصحي

2020-04-09

الأكثر قراءة

الأردن: توقيف مالك قناة

الأردن: توقيف مالك قناة "رؤيا" ومدير الأخبار لنشر تقرير

2020-04-10
ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

2020-04-10
الصحة الإسرائيلية تحذّر: هذه البلدات العربية الأكثر تأثُّرا بكورونا

الصحة الإسرائيلية تحذّر: هذه البلدات العربية الأكثر تأثُّرا بكورونا

2020-04-10
خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

2020-04-10
الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

2020-04-10