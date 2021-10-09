  2. مقالات وآراء
  3. رأي
عنزة ولو طارت

عنزة ولو طارت

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 11:23

نضال محمد وتد نضال محمد وتد

يبدو أنه ليس هناك ما يفسر "العناد" المجبول بالكذب على الشعوب والإصرار على تمرير هذا الكذب لدى أنظمة التطبيع العربية، سوى المثل العربي (الفلسطيني) الدارج "عنزة ولو طارت"، والذي يحضر للأذهان كلما أصر، والأدق عاند شخص على موقفه الخاطئ على الرغم من معرفته بذلك الخطأ، وربما بسبب معرفته بالخطأ المعلن منه، لأن الغاية منه أصلاً التستر على نوايا أخرى. في المثل الفلسطيني فإن الحماة التي تحاول إقناع كنّتها بأن ما هو طائر في السماء هو عنزة، حتى ولو طارت، تعرف أن ما في السماء ليس عنزة، لكن عنادها يأتي من باب توفير دليل على أن كنّتها لا تحترمها ولا تؤدي لها فروض الطاعة بل تخالفها في كل شيء.

هذا هو عمليًا حالنا اليوم مع أنظمة التطبيع، بدءًا بالإمارات والبحرين، اللتين استقبلتا أخيرًا وزراء ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، وحاول مسؤولو هاتين الدولتين تبرير وتغليف تطبيع دولتيهما وإدارة الظهر للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، بالادعاء أن اتفاقات التطبيع هذه ستكون مقدمة لسلام على أساس حل دولتين. فيما لم يتردد "ضيوفهم" الإسرائيليون، من يائير لبيد في الخارجية الإسرائيلية وحتى أييليت شاكيد في وزارة الداخلية، بالتأكيد أن لا أفق مؤقتًا (بحسب لبيد)، ولا أمل يرجى بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الحالية، بحسب تصريحات أكدتها شاكيد أيضًا للإعلام الإماراتي، ونشرتها في تغريدة لها على "تويتر".

ومهما بدا "العناد" الإماراتي والبحريني في الإصرار على أن ما في السماء هو "عنزة"، مجرد كذب مفضوح للتستر على التخلي عن دعم القضية الفلسطينية والتحلل من الواجب القومي لهذه الأنظمة، فإنه لا يمكن حتى استخدام التعبير نفسه لوصف استجداء رئيس السلطة الوطنية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، الوزيرة شاكيد المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة المجبولة بعنصرية لا حدود لها، للقائه، حتى لو لم يسفر اللقاء عن أي تفاهم أو اتفاق، حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع، من دون أن يصدر أي نفي فلسطيني.

استجداء أبو مازن لشاكيد للقائه، ومسارعة الأخيرة برفضه في تغريدة لها على "تويتر"، يعكس أكثر من أي شيء آخر حالة الضعف التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية ومعها منظمة التحرير تحت القيادة الحالية، وتؤكد الحاجة لربيع فلسطيني يطيح بالطبقة السياسية المتحكمة برقبة الشعب الفلسطيني ومصيره.

بودكاست عرب 48

#نضال محمد وتد
#السلطة الفلسطينية
#محمود عباس
#منظمة التحرير
#أنظمة التطبيع
#الإمارات
#البحرين
#شاكيد
#لبيد

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

في البديل لفوضى قيادة فلسطينيي الداخل
في البديل لفوضى قيادة فلسطينيي الداخل

2021-10-08

حتى لو رقصوا ديسكو في الأقصى!
حتى لو رقصوا ديسكو في الأقصى!

2021-10-08

المطلوب من "الشاباك" أن يكفّ شرّه عنا فقط
المطلوب من "الشاباك" أن يكفّ شرّه عنا فقط

2021-10-07

الأكثر قراءة

وثائق تتكتم إسرائيل عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

وثائق تتكتم إسرائيل عليها: طرد وقتل ونهب الفلسطينيين إبان النكبة

2021-10-08
الشرطة تفرض غرامات قدرها 10 ملايين شيكل في عرابة

الشرطة تفرض غرامات قدرها 10 ملايين شيكل في عرابة

2021-10-08
قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالبلاد

قتيل وإصابتان في جرائم عنف منفصلة بالبلاد

2021-10-08
أفغانستان: 100 قتيل جرّاء تفجير استهدف مسجدا

أفغانستان: 100 قتيل جرّاء تفجير استهدف مسجدا

2021-10-08
مركزية القدس تلغي شرعنة

مركزية القدس تلغي شرعنة "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

2021-10-08