في كل يوم للمرأة، نتمنى أن يكون حال النساء أفضل! لكن للأسف، أوضاعنا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، إلى درجة يصعب معها الحديث عن أولويات، إذ تُعدّ جميع القضايا أولويات في ظل المنظومة المجتمعية والسياسية التي تحيط بنا، والتي تُصمم شكل ونمط حياة النساء الفلسطينيات.

لن أتحدث في هذه المقالة عن العنف ضد النساء، ولا عن التحرش الجنسي، ولا عن قتل النساء، ولا عن إقصائهن عن مواقع اتخاذ القرار. كما لن أتحدث عن حال النساء في العالم، ولا عن حالهن في العالم العربي، ولا عن حال النساء الفلسطينيات في الشتات. فلا جديد يُذكر في هذه السياقات سوى أن الأوضاع تزداد سوءًا!

لقد كتبتُ مؤخرًا العديد من المقالات في هذا الصدد، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المعرفة قوة، وهي خطوة ضرورية في طريق التغيير. أما عن نساء غزة، فمهما تحدثنا أو كتبنا، فقد تبيّن أننا عاجزات عن التعبير عن حجم المعاناة والمأساة التي يعشنها، وأننا أعجز عن تقديم أي دعم أو مساعدة تُذكر!

في خضم هذا الكم من القضايا، يشغلني بشدة في الفترة الأخيرة – ولا أعني هنا الأسابيع الماضية فحسب، بل السنوات الأخيرة – التساؤل: كيف تربّينا كنساء وكـرجال؟ وماذا نُربي عليه الأجيال الجديدة كي نعيش في مجتمع صحي ومعافى؟

المجتمع المعافى يتميّز بقدرة كلّ فرد فيه على التعبير عن صوته ووجوده، والمشاركة في الحيّز العام، والتأثير في محيطه.

أنا أتحدّث هنا عن مجتمع إنسانيّ النزعة؛ أيْ مجتمع يضع الإنسان في المركز، ويعترف بحقّ كلّ إنسان في الكرامة والتقدير الأساسيَّين، بصرف النظر عن خلفيّته القوميّة، أو الثقافيّة، أو الجندريّة، أو الدينيّة. وكما يرى باولو فريري، فإنّ الأَنسنة هي غاية لا يمكن تحقيقها من دون فعل اجتماعيّ–سياسيّ، ويؤكّد أنّ المضطهَدين وحدهم قادرون على تحقيق تحرُّرهم الذاتيّ، وتحرير مضطهِديهم (فريري، 1982).

تشكل هذه الأفكار قاعدةً لمجتمع يقوم على العدالة الاجتماعيّة، والتضامن، والتنوّع، والمسؤولية المتبادلة بين جميع أفراده. ومن هنا، فإنّ الاستقطاب والإقصاء لا ينبثقان عن السياسات فحسب، بل يشكّلان بنيةً اجتماعيّةً تُعيق قدرة الفرد على العثور على صوته وإسماعه.

للأسف، فإنّ مجتمعنا اليوم بعيد كلّ البعد عن هذه الرؤية؛ فبدل أن تنهض مؤسّسات التعليم، والكثير من الأطر المجتمعيّة، بقيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعيّة، نراها تتجاهل هذه القيم، أو تتمسّك بها شكليًّا فقط، دون أن تترجمها إلى عمل ميدانيّ فعّال.

ويبرز هذا بشكل خاص في المجتمع العربي، الذي يفتقر إلى تقاليد تربويّة واجتماعيّة تشجّع على تطوير صوت شخصي، وتفكير نقدي، ومشاركة مدنيّة - سياسيّة. ويترتّب على هذا الفقدان تعميق الفجوات، وعجز مجتمعات محلّيّة برمّتها عن العمل بجديّة للتأثير في حاضرها ومستقبلها.

هذه إذًا المهمة الإنسانويّة والتاريخيّة الكبرى للمضطهَدين: تحرير أنفسهم ومضطهديهم في آن واحد.

فالمضطهِدون الذين يقهرون، ويستغلّون، ويغتصبون بقوّة سلطتهم، لا يجدون في تلك السلطة الجرأة الكافية لتحرير المضطهَدين أو لتحرير أنفسهم. إنّ القوّة التي يشكّل المضطهَدون مصدرها، ستكون - دون سواها - كافية لتحرير الطرفين معًا.

وعندما نتحدّث عن النساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني، فإنّ دوائر الاضطهاد تتشابك وتتداخل، ويصعب الفصل بينها. فعلى النساء الفلسطينيات أن يتحرّرن من اضطهاد الرجال والمجتمع الذكوري، وفي الوقت ذاته، من اضطهاد الدولة وسياساتها العنصرية. كما تقع عليهنّ "مهمّة" تحرير الرجال من كونهم مضطهِدين لهنّ! وهي مهمّة تبدو شبه مستحيلة، والواقع يؤكّد مدى صعوبتها، خصوصًا في ظل واقعٍ تنعدم فيه أيّ محاولات حقيقية من قِبل الرجال والمجتمع الذكوري لإحداث تغيير جوهري حين يتعلّق الأمر بالنساء ومكانتهن.

وهنا تراودني العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة ما نقوم به، أو مدى فاعلية الآليات والأدوات التي نتّبعها من أجل تحقيق أهدافنا في العدالة والمساواة في الفرص. كما أتساءل: إلى أيّ مدى لا تزال النساء عمومًا، والناشطات النسويات تحديدًا، على قناعة بأنّ التغيير ممكن أن يحدث من خلال الرجال والمجتمع الذكوري، وخاصّة أولئك الرجال في مواقع اتخاذ القرار، ممّن ينسبون لأنفسهم صفات لا تمتّ إليهم بصلة، مثل احترام وتبنّي قيم الديمقراطية، والتعدّدية، والحرّية، والعدالة، وغيرها.

معظم هذه التساؤلات تتقاطع مع الديناميكية القائمة بين المجتمع الفلسطيني والدولة: فهل ما زلنا نُعوّل على الدولة؟ أم أنّنا فهمنا، أخيرًا، أنّ الدولة تريد لنا أن نبقى مجتمعًا من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ دولة تسعى لإضعافنا، إقصائنا، إسكاتنا، وجعلنا نكتفي بالقليل… إن وُجد؟

قد لا يروق للبعض تشبيه العلاقة بين الرجال والنساء في مجتمعنا بالعلاقة بين مجتمعنا ككل والدولة المستبدة، لكن للأسف، لا أرى فارقًا جوهريًا بينهما، سوى أن الأولى لا تحظى بذات الأهمية أو الأولوية لدى معظمنا كما الثانية.

هذه الصورة تضع أمامنا سؤال المسؤولية بشكل صارخ، وتجعل الإجابة أكثر وضوحًا: لن يغيّر أحدٌ واقعنا سوانا. كما أن إنهاء الاحتلال، والاستعمار، والتمييز، والاضطهاد السياسي الممنهج، لن يتحقّق إلا من خلال نضالنا الجماعي، فإن تحرّرنا كنساء لن يتحقّق إلا من خلالنا نحن، ومن خلال ما نقوم به نحن.

علينا أن نعيد النظر في آليات عملنا، وأن نبتكر أدوات جديدة للنضال، أن نتقدّم خطوة إلى الأمام في فهمنا لما تعنيه المحاسبة الحقيقية، بدل الاكتفاء بمجرّد المساءلة التي تفقد معناها في غياب المحاسبة.

الأمثلة التي تدعم ما أطرحه لا تُعدّ ولا تُحصى. وعلى سبيل المثال لا الحصر: كيف لنا أن نتوقّع من ممثلينا في الأحزاب أو في الهيئات التمثيلية السياسية الأخرى، كلجنة المتابعة والسلطات المحلية، بل وحتى بعض جمعيات المجتمع المدني، أن يقوموا فعليًا بخطوات إيجابية لتحسين مكانة النساء؟ لا يمكننا ذلك، بل يمكن اعتبار هذا التوقّع ساذجًا في أفضل الأحوال، إذ إن العديد من هؤلاء أنفسهم يرسّخون دونية النساء، ويساهمون في استمرار الواقع كما هو عليه.

لا يمكن لنا أن نكون جزءًا من منظومة "ازدواجية المعايير"، ولا شيء يبرّر استمرار تعاطينا العادي والطبيعي مع هذه الجهات والهيئات. فبذلك لا نفعل سوى المساهمة في استمرار المنظومة الذكورية البغيضة.

الازدواجية لا تأتي فقط من الخارج؛ فنحن، كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل، نمارس هذه الازدواجية تجاه النساء. نحتج بحق على اضطهاد الدولة، لكننا نصمت أو نتواطأ مع اضطهاد النساء في مجتمعنا. نطالب بالعدالة من "الآخر"، لكننا نرفض تطبيقها على أنفسنا. نتحدث عن الصمود الوطني، لكننا نقصي نصف المجتمع من المشاركة الفعلية في صناعته.

هذا ليس فشلاً عرضيًا أو نتيجة ظروف طارئة، بل إقصاءٌ ممنهج. إنها منظومة كاملة تعمل على إبعاد النساء عن مراكز القوة واتخاذ القرار. ومن يشارك في هذه المنظومة، سواء بصمته أو بفعله، فهو شريك في هذا الإقصاء.

وهنا نسأل: من المسؤول؟ والإجابة واضحة: الجميع. كل من شارك في منظومة تُقصي النساء هو متواطئ، بغضّ النظر عن انتماءاته السياسية أو مواقفه النظرية. كل من صوّت في هيئة تخلو من تمثيل نسائي عادل، كل من قَبِل أن يكون عضوًا في لجنة أو مؤسسة تُقصي النساء، كل من سكت عن هذا الإقصاء... هو جزء من المشكلة.

من المساءلة إلى المحاسبة

هنا يجب أن نطرح سؤالًا جوهريًا آخر: لماذا يستمر هذا الإقصاء والتمييز؟

الجواب بسيط: لأنه لا يكلّف شيئًا.

نحن كنسويات اعتدنا على المساءلة - نطرح الأسئلة، نكتب البيانات، نعقد الندوات، ونعبر عن استيائنا.

لكن المساءلة وحدها لا تكفي.

المنظومات التي تُقصي النساء اعتادت على المساءلة، بل ربما باتت تعتبرها ثمنًا زهيدًا تدفعه مقابل استمرار الوضع الراهن.

علينا الانتقال من المساءلة إلى المحاسبة.

المحاسبة تعني خلق تكلفة حقيقية للإقصاء، وتعني عواقب ملموسة لمن يُقصي النساء أو يسكت على إقصائهنّ.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

عندما تتعرّض جمعية نسوية للهجوم أو التحريض، لا يكفي أن نصدر بيانات تضامن فردية.

يجب أن نطالب مؤسساتنا الرسمية - لجنة المتابعة، الأحزاب، اللجنة القطرية، النقابات - بإصدار مواقف رسمية واضحة تدين أي خطاب يحطّ من قيمة المرأة أو يحرّض ضد العمل النسوي.

ويجب أن نحاسب هذه المؤسسات ليس فقط على ما تفعله، بل أيضًا على ما لا تفعله، على ما تسكت عنه، وعلى ما ترضى به.

وعندما تُشكّل لجنة أو هيئة من دون تمثيل نسائي عادل، يجب أن نعيد النظر في كيفية تعاطينا معها، ومع أعضائها، ومع كل ما تقوم به من برامج وأنشطة.

ومن هنا، من الضروري أن نعترف بأن عدم نجاحنا في مواجهة هذه الهيئات يفرض علينا ابتكار بدائل من شأنها أن تخلق أثمانًا سياسية واجتماعية حقيقية لهذا الإقصاء.

فمن دون دفع ثمن حقيقي، لن يتغيّر شيء.

عندما يصمت قائد سياسي أو اجتماعي أو ديني عن العنف ضد النساء، أو يبرّره، أو يستخدم خطابًا يحطّ من قيمتهنّ، يجب أن نحاسبه علنًا، وأن نطالب بموقف واضح من كل مؤسسة ينتمي إليها، وأن نرفض أن يُمثّلنا من لا يحترم نصف المجتمع.

وهنا نعود لنقف أمام حقيقة واضحة: نحن، كمجتمع، في أمسّ الحاجة إلى أحزاب وهيئات ومؤسسات سياسية واجتماعية تُمثّلنا وتعمل من أجل قضايانا، ولا غنى عنها.

وبالقدر ذاته، لا غنى عن وجود من يُمثّل النساء ويعمل من أجل قضيتهنّ العادلة.

لذا، فإنني لا أنادي بإلغاء هذه الأجسام أو نزع الشرعية عنها بالكامل، بل أدعو إلى علاج جذري ينقلنا من مرحلة المساءلة الشكلية إلى المحاسبة الحقيقية.