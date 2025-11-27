باسم مكافحة الجريمة... تُجهِز وزيرة المساواة الاجتماعيّة على المساواة

كلّ صباح، يُضاف في بلادنا اسمٌ جديدٌ إلى قائمة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي. أسماءٌ تتحوّل إلى أرقام، وأرواحٌ كانت تنبض بحياةٍ وأحلامٍ وأُسرٍ، صارت مجرّد إحصاءات في ملفّات الجرائم. الجريمة في المجتمع العربي تحطِّم كلّ يومٍ أرقامًا قياسيّة جديدة، تغلغلت في المدارس وامتدّت لتطال المستشفيات والمؤسّسات الطبيّة، حتّى صار النزيف واقعًا يوميًّا ما زال يمتدّ ويتّسع. وفي خضمّ ذلك كلّه، نسمع عن قرار وزيرة المساواة الاجتماعيّة، ماي غولان، بتحويل ميزانيّات ضخمة بدعوى "مكافحة العنف والجريمة". لكنَّ العبثيّة والمفارقة المؤلمة، أن تأتي هذه الأموال، المخصَّصة ظاهريًّا للقضاء على الجريمة والعنف، من ميزانيّة أُعِدَّت أساسًا للاستثمار في المساواة المدنيّة ضمن الخطّة 550. خلاصة الأمر، أنّ الوزيرة ماي غولان قرّرت بجرّة قلم، اقتطاع نحو 2.9 مليار شيكل من خطّة اجتماعيّة مخصَّصة للاستثمار في التربية والتعليم وتقليص الفجوات والرفاه والبنى التحتيّة والتشغيل، لتُحوِّلها بهدوءٍ تام إلى جيب وزارة الأمن القومي!

خطّة 550 الّتي أُقِرّت عام 2021 بميزانيّة تبلغ نحو 30 مليار شيكل، وُضِعَت بهدف تقليص الفجوات وتعزيز المساواة المدنيّة في المجتمع العربي، وتقع بمسؤوليّة وزارة المساواة الاجتماعيّة وسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، الجهة الّتي تدير ميزانيّاتها. من هنا تأتي "ملكيّة" الوزارة على هذه الأموال والميزانيّات. غير أنّ الوزيرة تعمل منذ تولّيها المنصب بشكلٍ ممنهج على تفريغ الخطّة من مضمونها، وتحويل ميزانيّاتها لأهدافٍ أخرى تراها على ما يبدو أكثر أولويّة وأهمّية، فبدلًا من الاستثمار في التربية والتعليم والرفاه والتشغيل، تستخدم الحكومة ذريعة "الضرورة الأمنيّة" لتبرير تحويل الميزانيّات الاجتماعيّة إلى أدوات وحلول شرطيّة مؤقّتة، خالية من أيِّ رؤية أو إستراتيجيّة بعيدة المدى.

فلو كانت الحكومة جادَّة فعلًا في نوايا محاربة الجريمة، لعملت على تنفيذ القرار 549، الخطّة الموازية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بدلًا من تقليصها. الأمر بات واضحًا للجميع: ليس هناك أمن شخصي بلا أمن اجتماعي، وليس هناك أمن اجتماعي بلا مساواة مدنيّة.

ولا يمكن تجاهل العبثيّة المزدوجة في هذا المشهد: وزيرة تخضع للتحقيقات في الشرطة، تطلب تحويل مليارات الشواكل إلى الوزارة نفسها المسؤولة عن الشرطة! في وقتٍ لا تتجاوز فيه نسبة فكّ رموز جرائم القتل في المجتمع العربي 15% فقط، وسط عامٍ دامٍ حصد حتّى كتابة هذه السطور 230 ضحيّة. من الصعب الاقتناع أنّ هذه الخطوة تُتَّخذ لتعزيز أمن المواطنين، بل تبدو جزءًا من سياسات طويلة الأمد، والّتي ترسّخ العنف وتُكرّس الفجوات. بهذه الخطوة، تُجهِز الوزيرة على واحدة من المبادرات القليلة الّتي أُعِدَّت لمعالجة جذور الجريمة لا نتائجها فحسب. على أرض الواقع، النساء هنّ من يدفعْنَ أثقل الأثمان. القرار 550 (خطّة تَقَدُّمْ)، تَضَمَّن مركّبات خاصّة لتعزيز تشغيل النساء العربيّات، وتحسين إمكانيّة استخدام المواصلات العامّة وبرامج التأهيل المهني، وبفضله سُجِّلت زيادة لافتة في نسبة مشاركة النساء العربيّات في سوق العمل، مع ارتفاع ملحوظ من 27.5% عام 2011 إلى نحو 45% عام 2023. غير أنَّ هذا الاتّجاه الإيجابي قد توقّف تمامًا تحت رعاية الوزيرة غولان، وفقدت مئات النساء مصادر رزقهن، فيما عملت المستشارات لتعزيز مكانة المرأة دون ميزانيّات ولا رواتب، ووجدت كثيرات أخريات أنفسهن خارج سوق العمل. هكذا تحوّل قرارٌ سياسي إلى ضربةٍ مباشرة وصارخة بالأمن الاقتصادي لعائلاتٍ كاملة، ومسٍّ خطيرٍ بالنسيج الاجتماعي والاستقرار داخل البلدات العربيّة.

في إطار "تحويل الأموال" هذا، تروّج "وزارة المساواة الاجتماعيّة" لخطاب يقوم على مبدأ "الشرطة بدل الرفاه"، لكن لا الدوريّات ولا رفاهيّة رجال الشرطة ستجلب الخلاص من موجة العنف المستفحلة في المجتمع العربي. الأدوات الوحيدة القادرة على تضميد الجراح النازفة في المجتمع العربي خاصّة، وسائر المجتمعات عامّة، هي الاستثمار في منظومات التربية والتعليم، وفي مواصلات عامّة متاحة، وفي أماكن العمل والتشغيل، والحلول الاجتماعيّة الّتي تقلّل من خطر الانزلاق إلى عالم الجريمة. هكذا تبدو السياسة المسؤولة فعلًا، تلك الّتي تدرك أنّ الاستثمار الاجتماعي هو استثمار حقيقي في الأمن الشخصي.

خلال العام الأخير، حذّرنا مرارًا وكشفنا عن سلسلةٍ من إخفاقات وزارة المساواة الاجتماعيّة، من بينها تجميد آليّات الرقابة على تنفيذ القرار 550، والّتي لم تُعقَد منذ شباط/ فبراير 2024 بقرارٍ مباشرٍ من الوزيرة. إنّها حلقة مفرغَة وساخِرة من فشلٍ مُخطَّط له سلفًا، إذ تُنْتِج المنظومَة نفسها الإخفاق تلو الإخفاق لتبرّر وجودها، وتُمعِن في تركيز السلطة بأيدي أولئك المهمِلين الّذين لا غاية لهم سوى تحقيق المكاسب السياسيّة بعيدًا عن المصلحة العامّة. هكذا يُقصى المجتمع العربي أكثر فأكثر نحو الهامش، في سيرورة تُغذّي النقص والجهل والفقر والإحباط، وتفتك بما تبقّى من الثقة. أمّا النساء، واللاتي هنَّ محرّك النمو وأمل المجتمع، فيفقدْنَ الأدوات الّتي تمكّنهن من النهوض والتقدُّم، فيما ندفع نحن جميعًا أبهظ الثمن وأثقلها.

مكافحة الجريمة تبدأ بالاستثمار في الإنسان لا في السلاح. ما قامت به الوزيرة غولان هي خطوة أيديولوجيّة بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصاديّة، تسعى من خلالها إلى طمس فكرة المسؤوليّة الحكوميّة تجاه المساواة والديمقراطيّة وسيادة القانون، واستبدالها بسرديّة أمنيّة تخدم بالأساس نفسها وشركاءها السياسيّين، ضمن سياسة تقوم على السيطرة والإقصاء وإطفاء جذوة الأمل.

المحامية نورة أشقر زهر هي مديرة مشروع "نساء في تَقَدُّمْ" بجمعيّة "إيتاخ مَعَكِ" - حقوقيّات من أجل العدالة الاجتماعيّة.