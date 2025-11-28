صحيحة التقديرات القائلة إن زهران ممداني، عمدة نيويورك، لم يهزم منافسه أندرو كومو فقط؛ ففي فوزه رمزية تمتد على مساحة واسعة. فقد هزم الرئيس الأميركي ترامب، الذي رمى بثقله وبماكينته الإعلامية ضد ممداني، وهزم اللوبي اليهودي الذي جُنّ جنونه للنيل من ممداني وحظوظه في الفوز. وفاز على حزبه الديمقراطي وقيادته التقليدية التي دعمت كومو ووضعت يدها بيد الرئيس ترامب لإفشال ممداني ولم تُفلح. وقد هزم الرأسمالية التكنولوجية والتقليدية التي تبرعت بسخاء لكومو ولجماعات و"كيانات" افتراضية اشتغلت ليل نهار ضد ممداني. ويمكننا أن نضيف أنه هزم تيارات اليمين الأميركي، العنصرية منها والفاشية، التي حاولت منع أسمر البشرة المسلم من الوصول إلى منصب قد يكون منصة للانطلاق أبعد. إلّا أن التجربة كلّها، على تفاصيلها، صارت تجربة ملهمة وستكون كذلك بالنسبة للأميركيين وغير الأميركيين. هذه المرة لم يستطع المال أن يشتري العدل والمساواة والرأفة والتضامن الاجتماعي ومبادئ اشتراكية أخرى، وهو من عادته شراء وبيع كل شيء، بما فيه القيم والحقوق والحريات.

كل الجهات المذكورة مُنيت بهزيمة ليس مقابل ممداني فقط، بل مقابل الجمهور الذي ناصره واقترع لصالحه. وفي الخلفية، مُنيت بالهزيمة أمام الدستور الأميركي، الذي كان شبكة الأمان الثانية إضافة إلى الجمهور. يمكن القول إن الدستور، كما في هذه الحالة، يمكن أن يكون شبكة أمان ضد الهوس اليميني المسيحاني، وضد التوحش بصيغته الأميركية، كما تجلّى في حملات التشهير بممداني واسمه وانتمائه. لقد جسّد ممداني كل ما هو مناقض للحالة الترامبية، وللملابسات التي أتت بها إلى البيت الأبيض، ومنها إلى قيادة محور الشر عالميًا. وبهذا المعنى، فإن هزيمة الترامبية في هذه الجولة انتصار لمعسكر آخر انضوى خلف ممداني وتجربته.

لقد كان وضعنا صعبًا إلى أن جاء ممداني. فكم مرّة أردنا للتوحش النيوليبرالي أن يتعثّر، لكن لم نكن نستطيع أن ندعم قوى معاكسة له في السياسة والمصالح، لكنها مثله تمتاز بقسوة القلب والعنف والقمع وإيقاع الضحايا. وكثيرة هي المرات التي انتهت فيها المواجهات بـ"انتصار أميركا" وربيباتها أو محورها، على ما فيه من عداء للشعوب وللإنسان الفرد. أما هنا، فإن ممداني يمثّل نموذجًا من العدالة والتنوّر وقد فاز. نموذجًا مدعاة للتماثل وليس فقط للتعاطف والتأييد! ليس هذا فحسب، فقد جسدت تجربة ممداني العنفوان، بمعنى الكبرياء وانتصاب القامة وعدم التراجع أمام العنصرية والبذاءة والتفاهة والعنف اللفظي. ردّ الصاع صاعين هو الدرس، وتحويل كل "نقيصة" ينسبها الخصوم لك إلى فضيلة. فلم يتأتئ في إسلامه، وأعطى لهذا الانتماء معنى كونيًا مشرّفًا. لم "يطعج" عندما هاجموه لدفاعه عن المستضعفين واتهموه بالاشتراكية، ولم يعتذر عمّا فعله في هذا الباب. بل خرج من هذا المكان بالتحديد ليهاجم نظامًا جشعًا يريد أن يحتكر المال والسياسة والوقت واللغة والمستقبل، ويحرم غالبية الناس من ثمار ثروة ما كانت لتتراكم لولا الناس جميعًا. وقف بعناد على القضايا العادلة والمساواة والتضامن والتكافل، وقاتل من أجل الذين ينتمي إليهم ويمثّلهم، وانتقل إلى الهجوم وحاصر خصومه وسفالتهم وضاعتهم وقبحهم بكل ما أوتي من قوة الواثق من قضيته.

لربما أهم العبر في تجربة ممداني هي التمويل. "المال السياسي" هنا جاء من الناس العاديين، المعنيين بتغيير أوضاعهم وأحوالهم. فقد اعتمد على تبرعات بمبالغ قليلة من أناس كثيرين. رفض تمويل المجمعات الاقتصادية والشركات الكبرى، واعتمد على المسحوقين والفئات الوسطى. والتمويل في مثل هذه الحالة يعني مشاركة الناس في السياسة وفي صياغة مضمونها. وأرجح أن ممداني سيكون، في ضوء هذا التمويل بالتحديد، أكثر من أي سياسي أميركي التصاقًا بخطابه وبرنامجه؛ بمعنى أن معركته الأساسية لا تزال أمامه وأمامنا.

ملابسات المنافسة والقوى التي كانت ضالعة فيها تمكننا من اعتبار فوز ممداني حدثًا تاريخيًا له ما بعده. فالفوز ترجمة لتحولات عميقة في الجيل الشاب الأميركي الذي رأيناه يشلّ الجامعات على خلفية الإبادة في غزة. كما أنه إشارة إلى تململ رافض في الطبقات الوسطى، التي يبدو أن تفاهماتها مع رأس المال وصلت إلى نهايتها بعد أن تكبّدت هذه الطبقات الخسائر الأساسية من اتساع التقطب الاجتماعي وانحسارها في ثروتها وعددها. قد يكون هذا الفوز منعطفًا في حياة اليسار الأميركي والفكر اليساري عمومًا، كي يجدّد يساريته الخجولة ويعدّل من خطابه المائع ويسمّي الأشياء بأسمائها، وأن يقف بحزم ضد الحروب وجرائمها وضد قمع الشعوب ومصادرة حقوقها ومستقبلها ـ الشعب الفلسطيني مثلًا. فممداني لم يُخفِ مناهضته للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وغزة، ولم يتردد في وصفها حرب إبادة واتهام الإدارة الأميركية بتمويلها والتغطية عليها في المحافل الدولية.

لقد استمدّ ممداني خطابه السياسي من خطابي الهويّة والحقوق. نهل من عدل روايته كأميركي ابن مهاجرين، ومن مطالب محقة لمناصريه من الفئات الوسطى والمسحوقة، ومن صوابية إدارة الحيز العام والموارد العامة، كما نهل من صلب هويته وقاتل بها دون أن ينكرها أو يلغيها أو يتواضع في حملها. الحقّ المقرون بالهويّة هو المورد السياسي الذي حارب به ممداني أوحش ماكينة سياسية وانتصر. فالهويّة عند ممداني مورد سياسي، بوصفها ثقافة ورواية وتجربة حياة. لم يتعامل معها كحدبة على ظهره أو وصمة في جبينه أو ثغرة في حصنه. بل عرف كيف يجعل من هويته ومعتقداته أداة يسخّف بها العنصريين وخطابهم، بمن فيهم الرئيس ترامب. وقد بدا واضحًا في اللقاء الرسمي بينهما أن الرئيس ترامب تصرّف كمن كان يخشى ممداني وتصريحات كان يمكن أن تصدر عنه في ذاك الموقف. هذا بالذات ـ خطاب الهويّة المقرون بخطاب الحقوق ـ يعنينا هنا في بلادنا بشكل خاص لسببين: لأننا نواجه الخصم ذاته الذي واجهه ممداني، ولأن بيننا من يريدون إلغاء هوياتهم للفوز برضا القاهرين العنصريين محدَثي الإبادة. ها هي تجربة ممداني تبيّن بطلان هذا النهج المتخاذل وتفاهة فرضياته أمام مؤسسة عنصرية ومتوحشة لا تقيم فرقًا بين الذي يرمي عصا الطاعة والذلّ ويهرب من فلسطينيته، ومن إسلامه، ومن شعبه، وبين الذين يقفون على حدود الهويّة والحقّ.