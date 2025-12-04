الإعلان الإسرائيلي عن فتح معبر رفح باتجاه واحد – للمغادرين من غزة إلى مصر ومنها إلى دول أخرى – معناه فتح طريق تهجير الفلسطينيين في غزة عبر البوابة العربية، وهي ذات البوابة التي مر عبرها المهجرون الفلسطينيون عام نكبة 48 إلى خيام اللجوء في الأردن ولبنان وسورية ومصر وأراضي الضفة الغربية وغزة التي بقيت تحت السيطرة العربية، وأوصدت بإحكام في وجه إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة لتمنع، إلى جانب صمود أهلها الفلسطينيين الأسطوري، تكرار تجربة تهجير 48، وتسد الطريق أمام استكمال الحلم الصهيوني في إخلاء غزة كخطوة أولى في مخطط إخلاء كامل فلسطين.

وإذ تحاول إسرائيل بالسلم تحقيق ما فشلت في تحقيقه بالحرب والإبادة مستفيدة من ضعف "العرب" وخاصة مصر التي تشكو من وهن نظامها، ومستغلة ضائقة الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون في سجن محكم منذ أكثر من سنتين بعد إغلاق المنفذ الوحيد، وخاصة آلاف وربما عشرات آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، فإنها تصطدم مرة أخرى بإرادة الفلسطينيين المتمسكين بالبقاء في أرضهم رغم كل الظروف وبالموقف المصري، المعزّز بالتخوف من تدفق الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية بما يشكله من "تهديد للأمن القومي المصري"، وهو موقف لم يتغير بعد انتهاء الحرب أيضًا.

إسرائيل لا تكتفي برجحان الاتفاقيات السياسية لوقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان لصالحها بحكم ميزان القوى العسكري والسياسي المائل لصالحها، بل تفسّر هذه الاتفاقيات وفق ما يروق لها وتطبّق ما يتطابق منها مع مصلحتها أيضًا، بينما تهمل ما يتعارض معها دون إقامة أي وزن أو اعتبار للجانب الآخر من المعادلة، لذلك تقرر من جانب واحد فتح معبر رفح للمغادرين من غزة فقط، مثلما تطبّق وقف إطلاق النار على الجبهتين من جانب واحد وتحتفظ لنفسها بالحق في مواصلة حربها على لبنان من الجنوب وحتى الضاحية، بينما تواصل قواتها التوغل في عمق الجنوب السوري، كما تمنع عن غزة تدفق المساعدات الإنسانية وتستمر في قصفها الوحشي الذي يوقع عشرات المدنيين، وهي تحظى بدعم ورعاية أميركا راعية تلك الاتفاقات.

سياسة إسرائيل تلك وفق ما يقول معهد "علما" (معهد مختص بتحديات الأمن الإسرائيلي في الشمال) ناتجة عن تغيير في الرؤية الاستراتيجية التي حدثت بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، والتي تمثلت بالانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة نشطة تقوم على منع وإحباط المخاطر في مراحلها المتقدمة بهدف إعاقة تعاظم قوة العدو وتصعيد الوضع الأمني، الذي أشار إلى أن إسرائيل تنفذ هذه السياسة رغم الانتقاد الذي تتعرض له من الأطراف الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية التي تصفها بالعدوانية والمنفلتة من عقالها.

بالمقابل هناك من يرى ما يحدث على هذه الجبهات بمثابة فشل إسرائيلي ويحذر من ضياع الإنجازات العسكرية التي تحققت، لعجز القيادة الإسرائيلية أو رفضها ربط هذه الإنجازات بأهداف سياسية، وفي هذا السياق ينوّه الباحث في العلوم السياسية بجامعة تل أبيب إيـال زيسر إلى بديهية كون الحرب ليست هدفًا بحد ذاته بل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى وقوف حزب الله على رجليه في لبنان وتنامي عملية إعادة بناء قوته العسكرية ورفضه للتخلي عن سلاحه، بينما يجري الحديث عن جولة أخرى في إيران بعد مرور 100 يوم على الجولة الأولى وعن تهديدات إيرانية بالانتقام وتصميمها على تجديد نشاطها النووي، أما في سورية التي جرى التفاخر بإسقاط نظامها من قبل إسرائيل، كما يقول، فبعد مرور سنة يبدو أن إسرائيل تغوص في الوحل السوري دون أي بوادر للتوصل إلى تفاهمات تضمن أمن حدودها.

وفي جبهة غزة وبعد سنتين من الحرب، تعمل حماس على ترميم قوتها ومكانتها برعاية أميركية، كما يزعم زيسر، الذي يسخر ممن يصدق إيجاد قوة عربية أو إسلامية مستعدة لمواجهة حركة حماس ونزع سلاحها، وممن يعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل باستئناف الحرب وتقويض الإنجاز الوحيد للسياسة الخارجية الأميركية الذي يستطيع أن يفتخر به ترامب، إذا لم يتم تفكيك سلاح حماس.

من جهتنا نرى أنه، وبالرغم من أن صيانة جبهات القتال مشتعلة وأنها على نار هادئة هي سياسة تخدم نتنياهو وحكومته الذي يتحدث عن حرب أبدية، على الأقل حتى موعد الانتخابات المقبلة لأنها الصمغ الذي يحمي حكومته من التفكك، فإن إسرائيل رغم الحرب الدموية التي تخوضها على مدى سنتين لم تستطع حسم المعركة على أي من هذه الجبهات وعلى رأسها قطاع غزة.

