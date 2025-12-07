مع اندلاع الحرب على غزة عام 2023، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تقليص ميزانية الخطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي بنسبة تقارب 15%، مقارنة بتقليص لا يتجاوز 5% في بقية الخطط الحكومية...

في خطوة أولى على طريق إقرار قانون الميزانية لعام 2026، صادقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر، على مشروع الميزانية العامة للعام المقبل. وبحسب المقترح الحكومي، ستبلغ ميزانية الإنفاق لعام 2026 نحو 662 مليار شيكل، بزيادة تصل إلى 40 مليار شيكل مقارنة بالصيغة الأصلية التي طرحتها وزارة المالية.

ومع احتساب تكلفة تسديد الديون التي تُقدَّر بنحو 140 مليار شيكل، يرتفع حجم الميزانية الكاملة ليقترب من 800 مليار شيكل، ما يجعلها إحدى أكبر الميزانيات في تاريخ إسرائيل.

ارتفعت ميزانية عام 2026 بنحو 42 مليار شيكل مقارنة بميزانية عام 2025 التي بلغت 620 مليار شيكل. كما ارتفعت بشكل ملحوظ عن ميزانية عام 2024 التي وصلت إلى 585 مليار شيكل، وعن ميزانية عام 2023 التي بلغت 510 مليارات شيكل.

وبذلك، تكون الميزانية العامة قد سجّلت خلال ثلاثة أعوام فقط قفزة تقارب 30%، جاء الجزء الأكبر منها نتيجة الزيادة في ميزانية الأمن وتضخّم المصاريف المرتبطة بالحرب والنفقات العسكرية المتنامية.

هواجس الأمن ما زالت تهيمن على الميزانية الجديدة

لا تحمل ميزانية عام 2026 أي توجهات اقتصادية جديدة أو رسائل تتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية، كما تفتقر إلى روافع حقيقية لدفع عجلة النمو. وعلى غرار ميزانيتي 2024 و2025، تواصل الهواجس الأمنية والمطالب العسكرية فرض حضورها الطاغي على بنية الميزانية، إذ تستحوذ وزارة الأمن على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي.

ويعكس هذا الواقع استمرار تغليب المقاربة الأمنية على أي رؤية اقتصادية شاملة، في ظل تداعيات الحرب وتزايد الاحتياجات العسكرية على حساب الاستثمار في التنمية والأولويات المدنية.

بلغت ميزانية الأمن في مشروع ميزانية عام 2026 نحو 112 مليار شيكل، في حين كان مطلب الجيش أن ترتفع إلى نحو 140 مليار شيكل. وتشكل ميزانية وزارة الأمن ما يقارب 17% من إجمالي الميزانية العامة، وهو ما يرسّخ مكانتها كبند الإنفاق الأكبر في الدولة.

وللمقارنة، بلغت ميزانية وزارة الأمن عام 2023 — قبل اندلاع الحرب — نحو 60 مليار شيكل فقط، لترتفع في عام 2024 إلى نحو 99 مليار شيكل، ثم إلى 110 مليارات شيكل في عام 2025. وبهذا، تكون ميزانية الأمن قد تضاعفت تقريبًا خلال ثلاث سنوات، من 60 مليارًا قبل الحرب إلى 112 مليارًا في عام 2026، في أكبر قفزة تشهدها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ عقود.

تشكّل ميزانية وزارة الأمن لعام 2026 نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام ذاته، بعد أن بلغت في عام 2024 ما يقارب 7% من الناتج المحلي، وهو ضعف ما كانت عليه في عام 2022، وأعلى بنحو 2% مقارنة بما كانت عليه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب.

وتحتل ميزانية الأمن الإسرائيلية المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث حجم الإنفاق العسكري، فيما تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتقدّم إسرائيل في هذا المؤشر سوى أوكرانيا، التي تخصّص نحو 22% من ناتجها المحلي لميزانية الأمن، بينما تنفق دول حلف الناتو، في المتوسط، حوالي 2.7% فقط من ناتجها المحلي على الإنفاق العسكري.

ويأتي كل ذلك من دون احتساب ميزانيات الأجهزة الأمنية الأخرى، مثل الشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، إذ تُدرج ميزانيات مؤسسات المخابرات ضمن بنود ميزانية مكتب رئيس الوزراء من دون أي تفاصيل علنية، ما يجعل الحجم الحقيقي للإنفاق الأمني أعلى من المعلن رسميًا.

عبء الأمن على الميزانية

إنّ الارتفاع الكبير في ميزانية الأمن وتحمّل تكاليف الحرب — العسكرية والمدنية — يعني بالضرورة زيادة الأعباء على الميزانية الحكومية، سواء عبر رفع العجز المالي أو زيادة الدين العام، أو إجراء تقليصات واسعة في ميزانيات الوزارات المختلفة. ومن المتوقّع أن تتراوح هذه التقليصات بين 4% و5% في معظم الوزارات، لتغطية الزيادة الضخمة في ميزانية الأمن، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع مستوى الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قرّرت الحكومة رفع نسبة العجز المالي المخطّط في الميزانية من 3.2% إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بفعل متطلبات الأمن والحرب.

قبل اندلاع الحرب عام 2023، كان من المتوقَّع أن يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض في عام 2024 إلى نحو 1.1%. لكن بعد اندلاع الحرب، ارتفع العجز الفعلي بشكل كبير، ليصل في عام 2023 إلى 4.2%، وفي عام 2024 إلى نحو 7%، ثم تراجع قليلًا في عام 2025 إلى حوالي 6%.

كذلك من المتوقّع أن ترتفع نسبة الدَّيْن الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 71% في ميزانية عام 2026، مقارنةً بحوالي 60% في السنوات التي سبقت الحرب. وقد بلغ الدَّيْن الخارجي في نهاية عام 2024 ما يقارب 137 مليار دولار، أي ما يعادل 69% من الناتج المحلي، وارتفع في عام 2025 إلى نحو 162 مليار دولار.

وخلال جلسة الحكومة، حذّر محافظ بنك إسرائيل من احتمال وصول الدَّيْن الخارجي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمرت الزيادات الكبيرة في ميزانية الأمن، واستمر عدم مشاركة الشباب الحريدي في أسواق العمل، أو تباطأ النمو الاقتصادي.

مقابل الارتفاع الكبير في ميزانية الأمن، قرّرت الحكومة إضافة 4 مليارات شيكل فقط إلى ميزانية التعليم، لترتفع إلى 94 مليار شيكل. وفي المقابل، أبقت على ميزانية 5 مليارات شيكل المخصّصة للأموال الائتلافية دون أي تقليص مقارنة بعام 2025. وتعني هذه الأرقام عمليًا ضخ مليارات الشواقل لخدمة مصالح الأحزاب الحريدية، حتى وهي خارج الائتلاف الحكومي، ولتمويل ميزانيات المعاهد الدينية، إضافة إلى تلبية الاحتياجات القطاعية لكتلة "الصهيونية الدينية"، خصوصًا تلك المرتبطة بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

نهب ميزانية تطوير الاقتصاد العربي

لا تحمل ميزانية الحكومة للعام 2026 أي بارقة أمل للمجتمع العربي. بل على العكس، تسعى الحكومة إلى استغلال ميزانية عام 2025 لسحب ما تبقّى من ميزانيات غير مستعمَلة في خطط تطوير الاقتصاد العربي وتوجيهها لأهداف أخرى، الأمر الذي يُعدّ عمليًا نهبًا لميزانيات مخصّصة أصلًا لمعالجة الفجوات البنيوية ودفع عجلة التنمية في المجتمع العربي.

مع اندلاع الحرب على غزة عام 2023، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تقليص ميزانية الخطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي بنسبة تقارب 15%، مقارنة بتقليص لا يتجاوز 5% في بقية الخطط الحكومية. ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل أجرت بعده سلسلة تقليصات إضافية. غير أن أخطر المقترحات كان ذلك الذي قدّمته الوزيرة ماي غولان، المسؤولة عن تنفيذ خطط تطوير الاقتصاد العربي، بالتنسيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي يقضي بنقل 300 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية لعام 2025، و1.3 مليار شيكل من ميزانية عام 2026، وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بذريعة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ورغم خطورة المقترح، لم تُقِرّه الحكومة ضمن قرار المصادقة على الميزانية – على الأقل في هذه المرحلة. وفي الوقت الراهن، ستتولّى القائمة بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء اتخاذ القرار بشأن مصير هذه الأموال.

يمكن التكهن بأن غولان وبن غفير سيواصلان الدفع باتجاه تحويل الأموال من الخطة الخمسية لتطوير الاقتصاد العربي إلى ميزانيات الشرطة، رغم المعارضة الواسعة من قِبل الجهات المهنية في الوزارات الحكومية، بما في ذلك معارضة محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الذي حذّر من أن هذا التحويل سيُعرقل مسار دمج المجتمع العربي في سوق العمل ذي الإنتاجية العالية.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة حصل خلال السنوات الأخيرة على زيادات كبيرة في ميزانياته، بما في ذلك ميزانيات مخصّصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، من دون أن ينعكس ذلك بأي تحسّن ملموس في أداء الشرطة أو في نتائج عملها في هذا الملف.

إقرار الميزانية في الكنيست: تحت رحمة الأحزاب الحريدية

مصادقة الحكومة على الميزانية تُشكّل المرحلة الأولى فقط في مسار إقرارها. فعقب ذلك، يتعيّن على وزارة المالية العمل على صياغة قرار الحكومة وتحويله إلى مقترح ميزانية منظم وشامل، يتضمّن التفاصيل الكاملة لميزانيات الوزارات المختلفة وبنود التفاهمات المالية معها. ومن المتوقع أن تُعرض، على الأرجح خلال شهر كانون الثاني/يناير، على طاولة الكنيست لبدء مراحل التشريع الرسمية.

وسيكون هذا تحدّيًا غير بسيط أمام الائتلاف، إذ إن الكتل الحريدية ما تزال تُقاطع عمليات التصويت في الكنيست احتجاجًا على عدم إقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، تُرجّح التقديرات أن هذه الكتل ستدعم في نهاية المطاف اقتراح قانون الميزانية، حتى دون سنّ قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية، وذلك لأن تمرير الميزانية يخدم مصالحها المباشرة، ويضمن استمرار تدفّق مليارات الشواقل لتلبية احتياجاتها ومؤسساتها التعليمية.

أمّا إذا سقطت الميزانية في الكنيست، فستكون النتيجة تفعيل ميزانية تسيير الأعمال لعام 2026، المستندة إلى ميزانية عام 2025 مقسومة على 12 شهرًا، من دون أي زيادات أو توسّعات إلى حين إقرار ميزانية جديدة. ويُعدّ هذا السيناريو غير مرغوب بالنسبة للأحزاب الحريدية، لأن سقف الإنفاق الشهري سيكون منخفضًا، ما يحدّ من قدرتها على الحصول على ميزانيات إضافية لمؤسساتها واحتياجاتها القطاعية.