إن استعراض تاريخ مصطلح "المعتدلون" في سياق العلاقة بين الدولة ومواطنيها الفلسطينيين، وتتبع تحوّلاته، سيُفضي بنا إلى استنتاج، وهو أنه لم يكن ممكنًا أبدًا لهؤلاء "المعتدلين" أن يكونوا ويحظوا بهذا اللقب المشبوه لولا شقّه الثاني وهو "المتطرفون"، وهو تعبير استخدمته المؤسّسة لوصف الذين لا يُطيعون مخيلتها الاستعماريّة.

وللمصطلحين مرادفات ثنائية تحمل الدلالات السياسية ذاتها. وهي ثنائية علقت فيها العلوم السياسية والاجتماعية في إسرائيل في نظرتها إلينا، ولا تزال عالقة بوصفها علومًا تقوم على استشراق بغيض، ولأن عين الوافد إلى أرض ليست له سيرى أصحابها على هذا النحو. فهو "المركز" ونحن البعيدون عنه ـ متطرّفون، وقريبون منه، معتدلون.

لقد تمّ تصنيفنا على هذا المحور دائمًا، وقد مَوْضَعَتنا المؤسّسة بشقّيها السياسي والأمني قياسًا بالمركز الإسرائيلي. وهو تصنيف ترك بعض الهوامش للعمل والتأثير، لأن السياسة في إسرائيل احتكمت إلى قيم الليبرالية اليهودية التي اعتُقد أنها تتضمّن حلولًا لكلّ شرخ بما فيه الشرخ القومي بيننا وبين المركز الإسرائيلي.

أمّا وقد انزاح مركز الثقل في المجتمع الإسرائيلي نحو هوية يهودية شوفينية مغلقة ودولة هي أقرب إلى الثكنة العسكريّة المستنفَرة منها إلى أي شيء آخر، فإن محور التصنيف قد قَصُر جدًا إلى حدّ لم يعد فيه قطبان، بل "موضوع" واحد هو الفلسطينيون الأعداء الذين تكاد مواطنتهم تفقد صلاحيتها تمامًا أو تنفد كما ينفد الشحن من البطارية أو الوقود من خزّانه. صحيح أن هناك مركزًا سياسيًا يحاول جاهدًا العمل وفق التصنيف القديم، لكنه لن يغيّر من حقيقة السيرورة القائلة بانعدام أي محور للتصنيف بعد الآن. ما بدأ ـ المشروع الصهيوني في فلسطين ـ على أساس عنصري استشراقي استعماري انتهى بالمجتمع الإسرائيلي إلى نظام شمولي عنيف لا يتردّد في ارتكاب الإبادة والتطهير، ولا يتردّد في إعلان نواياه السياسية وهي فرض السيادة على كامل فلسطين من البحر للنهر وإخضاع أهلها جميعًا. هذا هو المشروع الآن، وهو لا يتّسع لتصنيفات وإن كان يتّسع لتكتيكات. فإن ما بدأ في غزة ينتقل إلى الضفة ومن ثم إلى الفلسطينيين في الداخل؛ الفارق هو فارق زمني لا فارق في المكانة ولا في التصنيف كما يعتقد بعض تجار الوهم.

اختار "المعتدلون" من الناس والقيادات في البدايات أن يكونوا كذلك كجزء من غريزة البقاء في دولة نفّذت المنظمات التي أقامتها تطهيرًا عرقيًا لمدن الساحل الفلسطيني وهدمت مئات البلدات. وإذا واكبنا سيرة الشخصيات "المعتدلة" كلّها تقريبًا ـ مع استثناءات بسيطة هنا أو هناك ـ في تقارير الأجهزة الأمنية ومستشاري رئيس الحكومة للشؤون العربية، لوجدنا أنها في معظمها حققت الخسارة لا الربح، بل دفعت ثمنًا شخصيًا كبيرًا. خسرت كل شيء، لا سيّما معناها. وأكثر من ذلك، فإن التقارير الأمنية والسياسية أشارت إلى احتقار المشغّلين للرجل "المعتدل" واعتباره غير أهل للثقة، بينما كانوا دائمًا يكنّون الاحترام ويُبدون رهبة أمام "المتطرفين" ـ أي المتمسكين بكرامتهم وكرامة شعبهم ـ تحديدًا.

كان هذا في العقود الأولى حينما ارتبط "الاعتدال" بغريزة البقاء وبـ"التشاؤل" بلغة المعلّم إميل حبيبي. وكلما ابتعدنا عن الحدث المصمّم المتمثّل بالنكبة اكتسب "الاعتدال" طبقات جديدة من الدلالات. فصار "المعتدل" وكيلًا للمؤسّسة أو "غير وطني" أو "غير عروبي" ومعاديًا لشعبه كلما اشتدّ ساعد الوطنية الفلسطينية. وصار "المعتدل" متأسرلًا ووكيلًا لإسرائيل في وجه المركز الوطني الفلسطيني ووكلائه الفاعلين. ومن هنا السؤال: ماذا يعني "الاعتدال" الآن في زمن الإبادة؟ بأي صورة يمكن أن نكون "معتدلين" في وضع دستوري وأجواء سياسية وممارسات تعتبرك عدوًا؟ ماذا يعني أن تكون معتدلًا وصاحب "نهج جديد" في حالة سياسية يمكن اعتبارها فاشية لليهود، وكولونيالية للفلسطينيين أصحاب البلاد؟ أسأل ولا أنتظر جوابًا، لأنه لا جواب؛ ولو لأن المؤسسة لن تفرّق بين من يدّعي أنه "نهج جديد" و"معتدل" و"يريد الانخراط في سلام إبراهيم" وبين من يحمل رواية شعبه ومجتمعه ولا يطأطئ رأسه أمام الحاخامات وأصحاب نظرية التفوق العرقي اليهودي. وها هي لا تفرّق بين عربي في النقب وآخر في الجليل إلا لأغراضها؛ كلهم على مهداف المؤسّسة اقتلاعًا وتشريدًا وقمعًا. وهو درس كافٍ للناس، لكنه يبدو غير كافٍ للمتاجرين بمصائر الناس.

"النهج الجديد" وسعي البعض المحموم لدخول ائتلاف حكومي في زمن الإبادة هو انتحار، خاصة أنهم تنازلوا قبل الدخول المحتمل عن كل شيء ـ عن هويّاتهم وروايتهم وكراماتهم، وعن جمهورهم وناسهم، كما تنازلوا عن أهل النقب وتركوا أهلهم وحدهم أمام الجرّافات. هذا ناهيك عن أن لا شيء مضمون؛ فلا دخولهم مضمون، لأن لا أحد من قادة الكتل البرلمانية مستعد للذهاب في ائتلاف مع المواطنين العرب أهل البلاد. والمرجح بدرجة كبيرة أن الائتلاف القادم هو ائتلاف صهيوني يميني، وهذا طبيعي في ظروف الفاشية؛ وهو الدرس من الفاشيات القديمة والحديثة ومن أنظمة الحكم القائمة على "كتلة مهيمنة" أحدثت انقلابًا قضائيًا وتفردت بالقبض على مفاصل السلطة ومؤسساتها.

خسارة أن بعضًا من الجيل الثالث بعد النكبة يعيدنا "أيتامًا على موائد اللئام" لدى نتنياهو وربعه أو لدى "مركز صهيوني" متفق معه على الحرب وما يجري في الضفة والنقب. والغريب أن هؤلاء ـ خلافًا لـ"المعتدلين" الأوائل ـ يتنقلون بتصور ذاتي متضخم يحتاج إلى أكثر من طبيب نفسي ومنهج علاجي. لقد صار "النهج الجديد" و"التأثير من الداخل" شعارين فارغين كمطلقيهما، والمروّجون لهما يمثلون قبول الذل لا تحقيق المكاسب، والاستعداد للتنازل عن الكرامة الجمعية والشخصية أمام نزعات عنصرية تصنفنا أعداء وما يشتق عن ذلك.

هل يستطيع أصحاب هذا النهج الذليل أن يذهبوا إلى مواطنين في النقب الذين هُدمت قراهم واقتُلِعوا ويقولوا لهم: "سندخل الائتلاف كي نعيدكم إلى قراكم"؟! طبعًا لا. هل يستطيعون أن يقولوا لأم فقدت ابنها وزوجها في عمليات الجريمة المنظمة إنهم ذاهبون للائتلاف لأجل الإمساك بالفاعلين؟ هل يستطيع هؤلاء أن يذهبوا إلى مواطن اعتدت عليه الشرطة ويقولوا إنهم سينتزعون حقّه؟ لن يستطيعوا شيئًا. وإن ذهبوا، فسيكذبون، وسيدحضهم الناس، كما هو المناخ الذي نشأ في ضوء الإبادة.