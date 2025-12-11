أيقظ النقاش حول "القائمة المشتركة" الأحزاب العربية من حالة "الموات السياسي" الذي شل فاعلية هياكلها وعطل وظائفها الحيوية على مدى سنتين من حرب الإبادة على غزة، بعد أن لوح لها/لنا رئيس الجهاز المدني للحكم العسكري المتجدد إيتمار بن غفير بالعصا الغليظة، مذكرا إيانا، إلى جانب غيره من قادة الصهيونية الجديدة بنكبة الـ48 التي يعيدون إنتاجها بوسائل أكثر حداثية في غزة.

نقول ذلك ليس من باب المزايدة بل للإفادة من التجربة التي يفترض أن تفتح أعيننا على واقع نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، الذي نعيش في كنفه بعد أن أسقطت حرب الإبادة على غزة جميع الأقنعة والمساحيق التي حاول بواسطتها تغطية وجهه القبيح، وظهر مجددا بالصيغة الأكثر فاشية مع تبدد الفوارق بين الوانه السياسية واجتماعها على هدف الإبادة ومحو الشعب الفلسطيني وإزالته عن الخارطة السياسية للمنطقة.

وقد تجلى ذلك بتأييد كافة الأحزاب الصهيونية من يسارها إلى يمينها لقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، الذي حظي عبر التصويت والامتناع والتغيب، على مباركة 110 أعضاء كنيست ولم يعارضه سوى تسعة أعضاء فقط هم من الأحزاب العربية، كما تبدى أيضا برفض يائير غولان ممثل الجناح الأكثر يسارية في الكنيست لخطوة اعتراف بعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية وللمبادرة الفرنسية السعودية في الأمم المتحدة واعتبارها، مدمرة لإسرائيل وتشكل ضررا فادحا عليها.

بهذا المعنى فإن إسرائيل لم تكشف في حرب الإبادة عن أنيابها فقط، بل عن جوهر حقيقتها العنصرية الكولونيالية المعادية للشعب الفلسطيني بمختلف تجمعاته، وفي حين عززت هجماتها ومداهماتها العسكرية في الضفة وصولا إلى تدمير مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وإفلات قطعان المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، فقد حولت القوة الناعمة التي تعاملت بها مع جماهير الداخل إلى أكثر خشونة عبر تفعيل أنظمة الطوارئ وتعطيل حرية العمل والتعبير السياسي وشن حملة اعتقالات واللجوء إلى الاعتقالات الإدارية لقمع النشاط الوطني.

وكانت بهذه الإجراءات تعيد رسم حدود عملنا السياسي في الملعب الإسرائيلي، وتعيد صياغة قواعد اللعبة بما يتناسب مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي وهيمنة اليمين الاستيطاني-الديني على مفاصله الأساسية، ما يعني تقليص مساحة المناورة السياسية وتضييق الهامش الديمقراطي الذي كان متاحا إلى أبعد الحدود، وتكريس مقولة ما بعد السابع من أكتوبر يختلف عما قبله، بما تعنيه من تثبيت الحالة التي سادت خلال حرب الإبادة وتحويلها إلى واقع دائم في التعامل مع جماهير الداخل.

إسرائيل فرضت علينا بعد الـ48 التخلي عن فلسطينيتنا عبر حظر استعمال تعبيراتها ورموزها في الحيز العام، مثل رفع العلم ومنع استعمال تعبير فلسطيني أو فلسطينية وإسقاطه من تسمية الأحزاب أو الجمعيات والهيئات التي باتت تعرف جميعها على أنها عربية، كما منعت بالمقابل تأسيس أي حزب عربي مستقل عن الشراكة العربية اليهودية، سوى القوائم العربية المرتبطة بالأحزاب الصهيونية، ومن المفارقة، في هذا السياق، أن يكون حزب دراوشة "الحزب الديمقراطي العربي"، هو أول حزب عربي يسمح بقيامه من قبل إسرائيل، ليفتح الباب لاحقا أمام إقامة أحزاب عربية مستقلة.

وكما فرضت علينا التخلي عن فلسطينيتنا بعد الـ48، فإن الحالة الناشئة بعد حرب الإبادة على غزة، تقود باتجاه دفع البعض إلى التخلي عن إسلاميته، وهو ما يوحي به تصريح منصور عباس بفك الارتباط مع حركته الإسلامية، بعد تلويح نتنياهو بإمكانية إخراجها عن القانون استكمالا لما أسماه "حظر الإخوان المسلمين" الذي بدأه بإخراج الجناح الشمالي للحركة، والمفارقة هي ليست بالتخلي عباس عن أصله، أو الأصل مقابل التشبث بالفرع، بل في كون تهاوي الأصل والفرع وهبوطهما إلى حضيض سياسي غير مسبوق في تاريخ فلسطينيي الداخل لم ينقذ جلدهما من مصير إخوانهم الآخرين الذين ظلوا قابضين على مبادئهم.

في ظل هذه الحالة غير المسبوقة من تضييق الخناق على مساحة العمل السياسي العربي الفلسطيني، والتي كان حريا في ضوئها أن يدور بين الأحزاب العربية نقاشا جديا حول المشاركة أو عدم المشاركة في انتخابات الكنيست كوسيلة احتجاج على إغلاق الهامش الديمقراطي الذي كانت تتحرك فيه هذه الأحزاب وعلى نزع شرعيتها السياسية وإرهاب قياداتها والتلويح لها بالعصا الغليظة، بدلا من ذلك يدور النقاش حول تشكيل أو عدم تشكيل قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست تحت نفس الدعاوى التي سيقت عام 2015، وأدت إلى تشكيلها فعلا، وهي إسقاط نتنياهو يضاف إليه هذه المرة بن غفير وسموتريتش.

خلف هذا الادعاء أو الشعار الجذاب جماهيريا تختفي النوايا الحقيقية وتتوزع وتتنوع المسؤوليات عن تفكيك المشتركة الرباعية، ثم الثلاثية لاحقا، والذي ساهم إلى جانب عوامل أخرى في صعود حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وهنا السؤال إذا ما كانت القاعدة السياسية المشتركة التي أتاحت إقامة "المشتركة" عام 2015 ما زالت قائمة فعلا بين هذه الأحزاب ويمكن البناء عليها أم لا؟ خاصة في ضوء انحرافات منصور عباس التي بدأت بإجراء مفاوضات للدخول في ائتلاف حكومي مع نتنياهو وتواصلت بدخول الائتلاف الحكومي مع نفتالي بينيت ولم تنته باستعداده لفك الارتباط مع حركته الإسلامية بغية دخول في ائتلاف مرتجى مع بينيت مجددا.

لا نحبذ اللجوء إلى الشتائم حتى لو كانت سياسية ولذلك نقول بصراحة إن كون الإنسان أو الحزب عربيا أو إسلاميا هو ليس رصيدا يصرف وطنيا بالضرورة، فقد كانت قوائم عربية مرتبطة بالأحزاب الصهيونية وكانت جماعات إسلامية منضوية تحت جناح السلطة، وما يصح قبل الانتخابات يجب أن يصح خلال الانتخابات وبعدها أيضا، أن الخط الفاصل بين الأحزاب الصهيونية وغير الصهيونية هو المشاركة أو الاستعداد للمشاركة في ائتلاف حكومي يتعامل مع شعبنا عبر فوهة البندقية والمدفع وصواريخ الطائرات ومنصور عباس قد تجاوز هذا الخط الأحمر منذ أمد بعيد، وبذلك كسر أي قاعدة مشتركة للتحالف معه وقوض أي سقف مشترك لقائمة مشتركة.

ويبدو أن منصور عباس يدرك ويذوت هذه الحقيقة أكثر من زملائه في الأحزاب العربية الأخرى، ولذلك هو يطرح تحالف "اد هوك" أو قائمة تقنية، بوصفه التحالف الوحيد المتاح في ظل هكذا تباعد في الرؤى والأهداف، لأن أي تحالف آخر يجب أن يكون مرفوضا من جهتهم (الأحزاب العربية) قبل أن يكون مرفوضا من جهته، وعلى دعاة التأثير محاكمة هكذا تحالف من منظار مدى خدمته للهدف الأعلى الذي وضعوه لأنفسهم وهو إسقاط حكومة نتنياهو، بن غفير وسموتريتش.