نتنياهو وبروبوغندا تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.. ماذا يخبرنا عام 2025؟

لا يترك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية - مناسبة وإلا يستغلها لترويج أكاذيب ودعاية تخدم سردية الاحتلال الإسرائيلي ومنطق التفوق اليهودي على أصحاب البلاد الأصليين. ففي فيديو نشره لتهنئة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، ادّعى أن إسرائيل "هي إحدى الدول الوحيدة في الشرق الأوسط ولربما هي الدولة الوحيدة فيه، حيث ينعم المسيحيون بحرية حقيقية".

قد تجد هذه المقولة رواجًا لدى بعض المؤيدين لإسرائيل من مسيحيين حول العالم، خصوصًا اليمين الشعبوي واليمين المتطرف ممن يطربون لسماع هذه الخطابات التي تلتقي مع شعاراتهم المعادية للمسلمين والأجانب، أو مع المسيحيين الصهاينة الأصوليين في الولايات المتحدة الذي زار منهم البلاد قبل شهر قرابة ألف شخصية من مؤثرين ورجال دين إنجيليين، برحلة مدفوعة الأجر من تل أبيب لتعزيز الدعاية والرواية الإسرائيلية، وسط انقلاب كبير في الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية في غزة، حتى بين أوساط المؤيدين التاريخيين لها.

إلا أن أفعال الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها على الأرض، لم تعد تسمح للبروبوغندا الإسرائيلية أن تمر مرور الكرام، وأصبحت تحتاج إلى جهود مضاعفة وتكلفة مالية ومبادرات إعلامية ضخمة ورحلات مدفوعة الأجر. ذهب نتنياهو في كلمة التهنئة المصورة للحديث عن حادثة هامشية ذاكرًا تعرّض شجرة عيد الميلاد في جنين للحرق، ليستغلها كإثبات لادعاءاته، وهي الحادثة التي عكست مدى وحدة الشعب الفلسطيني من خلال إعادة إضاءتها من مسلمين ومسيحيين، فيما ألقي القبض على الجناة المزعومين بأقل من 48 ساعة، بينما عصابات الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني حصدت هذا العام أكثر من 250 ضحية دون ملاحقة من الشرطة الإسرائيلية، الذي يرأسها حليفه بن غفير الذي صرّح في اجتماعات رسمية بحسب مصادر قريبة منه بالقول "لا يهمني أن يقتل العرب بعضهم بعضًا".

اعتداءات متزايدة

لو نظرنا سريعًا إلى أفعال حكومة نتنياهو ومستوطنيه في عام 2025 فقط بحق الفلسطينيين المسيحيين، لذكرنا اعتداءات المستوطنين المتكررة بحق قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، منها إشعال النيران قرب كنيسة القديس جورج التاريخية التي تعود للقرن الخامس والمقبرة المجاورة في شهر يوليو/ تموز الماضي. وبنفس الشهر تجدد الهجوم على البلدة حيث أحرق مستوطنون عدة مركبات وخطوا شعارات كراهية باللغة العبرية على الجدران لترهيب السكان.

وفي نفس الشهر أيضًا لكن في قطاع غزة، استهدف قصف جوي إسرائيلي مجمع كنيسة العائلة المقدسة اللاتينية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني التابعة للكنيسة، التي مثّلت هي وكنائس غزّة الأخرى واحدة من العقبات أمام المساعي الإسرائيلية لتهجير الغزيين، بسبب دور الكنائس الإنساني خلال حرب الإبادة وما تقدّمه من ملاجئ ورعاية.

أمّا في مدينة القدس المحتلة، تستمر مشاهد مضايقة رجال الدين المسيحيين والمصلين المسيحيين من قبل المستوطنين اليهود والمتدينين منهم، خصوصًا البصق عليهم حتى بات مشهدًا شبه يومي مع توثيق أكثر من 110 حالة من المضايقة بحسب مؤسسة إسرائيلية باسم "مركز روسينغ" تهدف إلى تعزيز "العلاقات اليهودية المسيحية". وتستمر في مدينة القدس المضايقات القانونية والجسدية ضد البطريركية الأرمنية في محاولة للاستيلاء على أراضٍ تابعة لها (منطقة حديقة البقر) لصالح مشاريع استيطانية يهودية. وفي فبراير/شباط الأخير، قام متطرف يهودي باقتحام كنيسة في البلدة القديمة وتحطيم تمثال يرمز للمسيح، وهي الحادثة الخامسة من نوعها في أسابيع قليلة.

ظاهرة الاعتداء على الأديرة والأماكن المقدسة للمسيحيين، امتدت إلى مناطق الـ48 تحت السيطرة الإسرائيلية وشملت منها كتابة عبارات عنصرية واستبدال رموز مسيحية بأخرى يهودية أو تخريب شواهد وممتلكات. فيما محاولات عودة مجموعات يهودية للصلاة في دير ما إلياس في حيفا ما زالت مستمرة. أمّا مضايقات الشرطة الإسرائيلية خلال احتفالات أسواق الميلاد فتكررت في حيفا واُعتقل "بابا ناويل"، وفي مدينة الناصرة استعرضت شرطة بن غفير خيالاتها في مسيرة الميلاد بينما تغرق المدينة بالخاوة والجريمة المنظمة المنفلتة بشكل يومي.

يرغب نتنياهو في أن تظهر إسرائيل أمام الدول الغربية الحليفة كحامي المسيحيين من "العدو الإرهابي الإسلامي" ضمن سردية يكررها في مناسبات مختلفة، خصوصًا خلال حرب الإبادة على غزة كواحدة من مبررات استمرار الحرب وآلة القتل. لكن هذه الرغبة تصطدم مع ما يقوله زعماء كنائس حول العالم. ففي خطبة عيد الميلاد لرئيس أساقفة يورك، المطران ستيفن كوتريل والذي يعتبر ثاني أرفع رتبة في كنيسة إنجلترا بعد الملك تشارلز، تطرّق في كلمته قبل يومين عن زيارته لبيت لحم وما يعاينه المسيحيين الفلسطينيين من قمع "على يد ميليشيات الاحتلال الإسرائيلية" وتعرضه هو والوفد المرافق للترهيب من هذه المليشيات، ومتحدثًا عن جدار الفصل العنصري والحواجز التي تمنع وصول الفلسطينيين للأماكن المقدسة وتضرر بيت لحم من السياحة التي تعتاش منها.

تحول في مواقف الكنائس عالميًا

شهد عام 2025 تحولًا لافتًا في مواقف عدد من الكنائس حول العالم تجاه إسرائيل، واستخدام لغة أكثر حدّة في نقدها. إذ انتقد مجلس الكنائس العالمي الذي يضم أكثر من 350 مجموعة حول العالم، إسرائيل بسبب استخدام سياسة التجويع في غزة كسلاح حرب متهمًا إياها بخرق اتفاقية جنيف، كما أيد المجلس بوضوح تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين.

أمّا كنيسة إنجلترا فوصفت الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "خطيئة فظيعة" واعتداء على الكرامة الإنسانية، مع الترحيب بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل من الحكومة البريطانية كخطوة أولى ضرورية للضغط لإنهاء الحرب.

وأعلنت كنيسة المسيح المتحدة التي تضم أكثر من 700 ألف عضو مسجل في الولايات المتحدة، في شهر يونيو/ حزيران عن قرار تاريخي اعتمده السينودس العام أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية تُنفذ بدعم من الولايات المتحدة. ودعت جميع كنائسها في أمريكا للعمل على "إنهاء الفصل العنصري وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالاحتلال".

برزت كذلك مواقف جريئة لكنائس أمريكية أفريقية منها الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية، وتعتبر إحدى أقدم وأكبر الكنائس للأمريكيين السود، إذ طالبت بوقف المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل فورًا، واستشهد الأساقفة بالظلم التاريخي الذي تعرض له السود وربطوه بالمعاناة الفلسطينية، مؤكدين أن الصمت تجاه غزة هو تواطؤ أخلاقي.

أما في ألمانيا، فقد حدث شرخ تاريخي في سياسة "الدعم غير المشروط"؛ إذ وجهت الكنيسة الإنجيلية ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك نقدًا علنيًا لسياسات التجويع الإسرائيلية وتدمير سبل العيش ودعوات لاحترام القانون الدولي. ورغم القيود السياسية المرتبطة بالتاريخ الألماني، دعت منظمات كنسية إغاثية، مثل كنيسة "خبز للعالم"، إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، بينما ظهرت حركات شبابية كنسية ترفض استغلال "الذنب التاريخي" لتبرير الانتهاكات الحالية، مما يعكس انقسامًا عميقًا بين القيادات التقليدية والقواعد الشعبية الطامحة لموقف أخلاقي أكثر توازنًا.

وفي إسبانيا، أصدرت مجموعة من المنظمات الكاثوليكية والبروتستانتية بيانًا يطالب بوقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعلن بيان لمجلس الأساقفة الأيرلنديين أن إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري متكامل الأركان في الضفة وغزة. وفي إيطاليا صدرت عن بابا الفاتيكان السابق والحالي عدد من المواقف اللافتة تجاه ما يحصل في غزة الأمر الذي أزعج الإسرائيليين كثيرًا.

أما في النرويج فأصدر "المجلس الكنسي" لكنيسة النرويج بيانًا شديد اللهجة في منتصف عام 2025، وصف فيه ممارسات إسرائيل في غزة بأنها "تطهير عرقي ممنهج"، وطالب الحكومة النرويجية بفرض حظر كامل على المنتجات القادمة من المستوطنات وسحب استثمارات صندوق التقاعد الوطني من الشركات التي تساهم في الاحتلال. كذلك تبنت الكنيسة السويدية موقفًا لافتًا بدعم التحقيقات الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين، وأصدرت أسقفة السويد بيانًا اعتبرت فيه أن "اللاهوت المسيحي لا يمكن أن يُستخدم لتبرير سلب أراضي الفلسطينيين أو تجويعهم". وفي الدنمارك ركزت المنظمات الكنسية الإغاثية (مثل DanChurchAid) على توثيق "جرائم التجويع"، وطالبت البرلمان الدنماركي بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل فورًا.

وشهد الموقف الهولندي تحولاً داخليًا كبيرًا بسبب الانقسام بين الحرس القديم والشباب، إذ أصدرت الكنيسة البروتستانتية في هولندا بيانًا في سبتمبر/ أيلول الماضي أقرت فيه بأن "صمت الكنيسة التاريخي عن حقوق الفلسطينيين كان خطًأ لاهوتيًا"، وطالبت الحكومة الهولندية بالتوقف عن تزويد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة إف-35، معتبرة ذلك "مشاركة مباشرة في سفك الدماء".

وفي بلجيكا، أدان بيان مؤتمر الأساقفة البلجيكيون "الحصانة الدولية" التي تتمتع بها إسرائيل، وطالبوا بفرض حظر شامل على الأسلحة، كما دعت الكنيسة البلجيكية إلى مقاطعة اقتصادية كاملة لمنتجات المستوطنات، وصنفت الاستمرار في بنائها كـ "جريمة مستمرة" تقوض أي فرصة للسلام. ورحبت الكنيسة في سلوفينيا بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت إلى دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وإن كان هناك مطلب وأمنية للمسيحيين في فلسطين وللكثيرين حول العالم لعام 2026، فمن المؤكد أن محاكمة بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية ستكون أبرز هذه المطالب والأمنيات.