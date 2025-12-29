محمد بكري، زيتونة فلسطين، فنان أصيل لا يُشبه إلا نفسه. حمل قضايا شعبه المكلوم في صوته وملامحه وموهبته، وجعل من الفن ساحة للمقاومة والكرامة.

لم ينحنِ محمد بكري للتيارات، بل سار بعناد المؤمن بعدالة الكلمة وصدق الصورة، فصار رمزًا للفن الحرّ والملتزم.

حضوره إنساني عميق، وصموده الثقافي شهادة على أن الصوت الفلسطيني، حين يكون أصيلًا، لا يمكن إسكاتُه.

فن محمد بكري هو امتداد للهوية والوجع الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته، هو فن يصرخ بالكرامة والصدق والإنسانية.

من خشبة المسرح إلى شاشة السينما، قدّم أعمالًا لا تجامل، بل تواجه، تكشف، وتحاور. مسرحه وسينماه ناطقان بالحق، وأفلامه توثيق حيّ لذاكرة شعب لم ينكسر.

تميّز محمد بكري بحضوره الكاريزمي، وباختياره لأدوار تحمل رسالة. لم يكن التمثيل عنده مجرد أداء، بل فعل مقاومة ومسار وعي.

في فيلم "جنين، جنين"، لم يقدّم مجرّد عمل فني، بل أطلق صرخة في وجه الرواية الإسرائيلية، ودفع ثمنًا باهظًا لأنه بقي وفيًّا لقضيته.

محمد بكري فنان يعرف أن الفن موقف، ولذلك ظلّ صوته عاليًا، متحدّيًا محاولات الإقصاء والتضييق، لأنه لم يُساوم يومًا على قضيته ولا على إنسانيته.

وفي لحظة الوداع، حين يطغى الحزن ويعلو الصمت، يأبى عديمو الإنسانية إلا أن ينعقوا كالغربان، ويبثوا سموم الحقد والكراهية.

فماذا يعني أن يشمت يمينيون متطرفون بموت إنسان بحجم محمد بكري؟

إنها ليست سوى شهادة جديدة على نُبل هذه القامة الإنسانية، وعلى كمّ القهر الذي سبّبه لهم صدقه، وعمق أثره.

الشماتة بالموت، أيًّا كان صاحبها، هي انحدار أخلاقي، وانسلاخ عن أبسط معاني الإنسانية.

فالموت ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا فرصة لإثبات الغلبة. إنه لحظة كاشفة، تُظهر معادن البشر: من يملك قلبًا، ومن فقد إنسانيته تمامًا.

الشماتة لا تعبّر عن قوة، بل عن خواء داخلي. فالموت، في جوهره، هو المصير الحتمي الذي لا يفرّق بين خصم وصديق.

والشماتة، مهما تزيّنت بالشعارات أو تسلّحت بالمواقف، تبقى قسوة عارية، لا تبرّرها قضية، ولا يغفرها منطق.

فليختر كلٌّ موقعه: بين من يترحّم على الراحلين رغم الخلاف، وبين من يفرح بالجنازات، ناسيًا أن له موعدًا لم يُعلن بعد.

وسيبقى محمد بكري شامخًا رغم أنوفكم وشماتتكم، لأنه ارتقى بفنه، وبكرامته، وبصدقه... إلى حيث لا تصل سهام الحقد ولا نباح الأحقاد.

الشماتة لا تنال من الراحل، بل تفضح الشامت.

وداعا محمد بكري.. وداعا زيتونة فلسطين...