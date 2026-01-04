تقسيم القوى السياسيّة الفاعلة في إسرائيل بين "يسار" و"يمين" لا يزال متداولًا، وليس بين العرب الفلسطينيين فحسب، بل في أوساط عربيّة وغربيّة. وهو تقسيم في أساسه فرضيّة أن "اليسار" يضمّ القوى التي تؤيّد التسوية السياسيّة مع الفلسطينيين، و"اليمين" يضمّ القوى التي تناهض ذلك وتسعى إلى التصعيد مستغلّة التفوّق على الأرض. وهو تقسيم سبقه تقسيم آخر بين "صقور حركة العمل" التاريخيّة التي أتى منها جيل المؤسّسين الذين نادوا باعتماد الهجوم في التعامل مع المسألة الفلسطينيّة ومع المُحيط العربي، وبين "حمائم حركة العمل" الذين تركوا هامشًا لإمكانيّة "التفاهم" مع المُحيط العربيّ ولتعامل أقلّ عنفًا مع الفلسطينيّين. إلّا أن الذهاب من سطح التسميات إلى اختبار الغايات سنجد أن التسميات مضلّلة كثيرًا خاصة فيما يتّصل بـ"يسار" و"يمين" هذه الأيّام. سنجد أمامنا الكثير جدًّا من اليمين وسنجتهد كي نجد "يسارًا" فنخفق في مهمّتنا.

اليسار عمومًا، في كل زمان ومكان، هو القوى السياسيّة التي تدعم نظامًا اقتصاديًا ـ اجتماعيًا يدعم الفئات الدنيا والوسطى في كلّ نواحي الحياة، ويحمي سلّة واسعة من الحقوق للجميع. وعلى مستوى آخر، ينحو منحى الحلول الحواريّة السلميّة فيما يخص حقوق الشعوب وبضمنها التحرر وتقرير المصير. لن نجد أي أثر ليسار كهذا في إسرائيل في العقود الأخيرة في الخارطة الحزبيّة في المجتمع اليهوديّ. لا في المستوى النظريّ ولا في مستوى الواقع العمليّ اليوميّ. ففي الجانب الاجتماعي ـ الاقتصاديّ تمّ تبنّي النيوليبراليّة بالكامل على ما تعنيه من إطلاق يد السوق والركض وراء تنمية مُفترضة لا بدّ في نهاية اليوم من أن تطال فئات أوسع. أمّا فيما يخصّ المسألة الفلسطينيّة، فحدّث ولا حرج خاصة وأن كل الخارطة السياسيّة الإسرائيليّة أيّدت كل الحروب وكل عدوان عسكري على فلسطين والجوار وصولًا إلى إيران. لم أجد مسؤولًا سياسيًّا واحدًا يقف ضد الحرب أو ضد حملات الاقتلاع وإعادة احتلال الضفّة الغربية وغزّة مرّة تلو المرة. وإذا وجدنا أحدًا كهذا فسيبرّر موقفه من جهة اليمين. كأن يقول ليبرمن مثلًا إن الحكومة فشلت في تعاطيها مع حماس، موّلتها بدل أن تقضي عليها! أو كأن يقول لبيد مثلًا إن الحكومة تُدير الحرب دون أن تراعي صورة إسرائيل في العالم!

لم يخرج أحد من "اليسار الإسرائيلي" ضد صيد الساحرات بحق الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين ولا ضدّ الحملات الإرهابية للوزير بن غفير أو لسرقة الأموال التي كانت مخصّصة للبلدات العربيّة.

ببساطة، لم يعد هناك يسار كهذا يفترضه بعضنا كي يواصل من ناحيته السير في الطريق ذاتها وعلى الفرضيات ذاتها. بعضنا يصرّ على وجود "اليسار" كي يُبرّر فرضياته ومواقفه هو. هناك يساريون وهذا صحيح، هناك مؤسسات مجتمع مدني لا تزال تحمل مواقف اليسار وتوجّهاته ـ وهذا، أيضًا، صحيح. لكننا لن نجد في الكنيست ـ ساحة الأحزاب واصطفاف القوى السياسيّة ـ لا يسار ولا أفكار يساريّة. عادة ما أعتبر اغتيال رابين بأيدي يميني من الصهيونية الدينية نقطة فاصلة في السياسة الإسرائيليّة يمكننا أن نعتبرها نهاية "اليسار الصهيوني" وتلاشيه. كلّما ذهب المجتمع الإسرائيلي في خيار الثكنة المغلقة ابتلعت هذه الثكنة كلّ فكرة ناقدة أو "يساريّة". من هنا، فإن مناهضي نتنياهو ورغم كل ما قالوه عنه وعن حقبته، فإنهم لا يطرحون طروحات يساريّة ولا حتّى ديمقراطية محدودة على طريقة الديمقراطية الإثنية التي تمّ تطويرها بأيدي مؤسّسي الدولة. لا أحد في السياسة الإسرائيليّة الحزبيّة يستطيع أن يتحدّث عن وجود شعب فلسطيني وعن حقوق لهذا الشعب. لأننا بشأن مجتمع سياسيّ موحّد في غاياته ومختلف في الطريقة. فاليمين القومجي العنيف يُريد الإجهاز نهائيًا على إرث قرار تقسيم فلسطين من العام 1947 والانتقال من التطهير العرقي في الأربعينيات والخمسينيات إلى الإبادة، بينما اليمين الليبرالي يُريد الأمر ذاته ـ التخلّص من إرث ومفاعيل قرار التقسيم ـ بطرق أخرى ودون توسيع التوتّر في العلاقات مع العالم. وعليه، فإن التقسيم الصحيح للقوى السياسيّة في مجتمع الثكنة الإسرائيليّ هو بين يمين قومجي عدوانيّ وبين يمين لا يزال يعتقد أن الليبرالية كفكرة ونظام كفيلة باحتواء الصراع وتصريفه دون التسبب بعزل إسرائيل دوليًا وخساراتها اقتصاديًا.

عندما أرادت إسرائيل الرسميّة أن تُدافع عن نفسها أمام محكمة العدل الدوليّة التي بحثت الدعاوي ضدها بارتكاب الإبادة في غزة، أرسلت القاضي المتقاعد، أهرون براك، رئيس سابق لمحكمة العليا لحوالي عقدين من الزمان المحسوب على "اليسار" أو أحد رموز "الليبراليّة" الإسرائيليّة. بمعنى أن القوى الليبرالية التي يُسمّيها البعض خطأً "يساريّة" تُستعمل في أحسن الأحوال لتجميل صورة إسرائيل الثكنة وتبرير أفعالها.

ويُذكر أن براك هو أيضًا من عائلة قضت في المحرقة النازية ويحمل في شخصه وتجربته هذا الرمز. نحن بشأن "يمينيْن" في إسرائيل أحدهما أكثر عنفًا وعدوانية من الآخر. نقول هذا علمًا بأن "اليمين" الليبرالي بصيغته الأولى كمؤسس للدولة وفلسفتها هو الذي وضع القاعدة الفلسفيّة الدستوريّة والسياسيّة العمليّة ـ الممارسة والتطبيق ـ التي ولد منها السياسة الإسرائيلية الراهنة. وهي سياسة لا تنقضّ على فلسطين وشعبها فحسب بل على كلّ ما أنجزه جيل المؤسّسين ويشي بالتكاتب مع القانون الدولي والإنسانيّ. من هنا، فإن ممارسة شعبنا هنا للسياسة في حدود الثكنة وفي الإقليم ينبغي أن تنطلق من هذه القراءة وليس من قراءة متقادمة بروح الرغبات والأماني في أن نرى المجتمع الإسرائيلي مقسومًا بين يسار وبين يمين. نحن نلعب بين يمينيْن، فكيف نلعب؟ هذا هو السؤال الكبير.